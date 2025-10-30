Daniel Sticco: “El Gobierno prioriza la confianza y la baja del riesgo país antes que acumular reservas”

En diálogo con Canal E, el periodista económico Daniel Sticco sostuvo que el resultado de la licitación de deuda del miércoles “muestra un giro en la confianza del mercado hacia el Gobierno” y destacó la importancia del nuevo escenario político y financiero.

Un nuevo clima financiero tras la licitación

“El Gobierno ayer le vencían 12 billones de pesos y logró renovar casi el 60% de esa deuda”, explicó Sticco, subrayando que el Tesoro consiguió colocar 6,8 billones de pesos en bonos, lo que representó un 57,18% de renovación. Según el economista, “esa cifra refleja un cambio de tendencia en la relación entre el Estado y los mercados”.

Para Sticco, el dato relevante fue la incorporación de bonos con vencimiento a más de un año, algo que no ocurría en licitaciones anteriores. “Es una señal de que el mercado empieza a confiar más en la estabilidad del Gobierno y a proyectar un horizonte más largo”, señaló. En ese contexto, agregó que “la estrategia del Ministerio de Economía de ofrecer tasas competitivas fue clave para alcanzar ese nivel de adhesión”.

“El Gobierno ahora busca generar confianza más que acumular reservas”, afirmó Sticco, destacando que la prioridad es “bajar el riesgo país para volver a colocar deuda en los mercados internacionales”.

Del plano político al económico: señales de previsibilidad

Sticco sostuvo que el resultado electoral reciente también influyó en la respuesta de los mercados. “Hubo una elección que polarizó al electorado y eso terminó favoreciendo al Gobierno, porque los votantes respondieron a los indicadores macroeconómicos más que a los discursos”, señaló.

El periodista remarcó que “el Gobierno no está tan preocupado por acumular reservas como por cancelar deuda y mostrar solvencia”, una decisión que —según explicó— “le permitió reducir el endeudamiento en 50 mil millones de dólares”.

Además, destacó el impacto de la convocatoria al Pacto de Mayo, una iniciativa que, en su opinión, “puede darle más previsibilidad a la política económica”. “Con la tranquilidad política y la reedición del Pacto de Mayo, el Gobierno recupera un clima de confianza que puede atraer financiamiento genuino”, analizó.

En esa línea, Sticco concluyó que “la combinación entre estabilidad política y estrategia fiscal responsable podría marcar el rumbo de una nueva etapa económica en Argentina”.

