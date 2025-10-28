Roberto Rojas: “Tenemos un problema con el tipo de cambio y en cuanto al nivel de actividad sobre toda la economía real”

El economista, Roberto Rojas, en contacto con Canal E, se refirió al impacto del resultado electoral en los mercados, la reacción del dólar y los desafíos estructurales que enfrenta la economía argentina.

Según Roberto Rojas, “todos los análisis, no solamente locales sino internacionales, daban que en el empatados a nivel nacional o se perdía por muy poco y el corrimiento de la banda de flotación en ese caso iba a llegar a los $1.700 por dólar en el techo”. Sin embargo, el resultado electoral sorprendió y “ahora consolida el poder político dentro del legislativo el Gobierno y hay una reacción del mercado que no soluciona los problemas de fondo y eso es lo que estamos viendo hoy”.

Una baja del riesgo país que todavía no alcanza

Asimismo, advirtió que, aunque “la caída del riesgo país es una buena noticia”, la situación todavía es delicada: “Pensemos que deberíamos estar en un riesgo país para tener una renegociación en cada vencimiento a favor de las cuentas públicas de aproximadamente 300 o 400 puntos básicos y estamos prácticamente en el doble”.

Sobre el dólar oficial y el comportamiento del mercado cambiario, Rojas remarcó que, “los fundamentos de la economía no han cambiado”. También explicó que, “tenemos un problema con el tipo de cambio, tenemos un problema en cuanto al nivel de actividad sobre toda la economía real”, y subrayó que, “lo que está empujando el pequeño crecimiento que hay en la economía es el sector financiero, pero después toda la economía real está con graves problemas y está muy quieta”.

Las implicancias del tipo de cambio

Según desarrolló, “la variable sigue siendo el dólar y sigue siendo el problema que estamos caros en dólares”, una situación que, “es aceptable por cualquier argentino de a pie, no es necesario hacer un análisis macroeconómico”.

Respecto a la reacción inicial de los mercados tras las elecciones, el economista interpretó que, “desde mi punto de vista es el famoso overshooting, la sobrerreacción a una buena noticia para ese sector”. Aún así, insistió en que los problemas estructurales permanecen: “Tenemos que ir a los términos fundamentales, cómo mejoramos la actividad económica, cómo mejoramos aún más para que sea realmente la capacidad del país de generar dólares como para pagar capital e intereses a través de la balanza comercial”.