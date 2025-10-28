El abogado laboralista Jorge Sappia consideró que “es una burrada absurda” extender la jornada laboral de 8 a 12 horas, uno de los puntos polémicos que integraría el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional.

“Burrada absurda”

“Eso es una burrada absurda. Cuando escucho eso me pongo loco”, respondió el letrado al ser consultado sobre la ampliación de la jornada laboral a 12 horas.

“En 1919, como consecuencia del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se reúne por primera vez y dicta el convenio número 1 que dice que la jornada laboral en el mundo tiene que ser de 8 horas diarias y 48 horas semanales”, recordó Sappia

“¿A quién se le ocurre hablar de 12 horas? Hay cosas que no tienen ningún sentido”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“En la doctrina laboral alemana se sostiene que lo aconsejable es bajar la jornada de 8 horas porque está demostrado, sobre todo en la industria, que un trabajador rinde en forma excelente las primeras 5, 6 horas, y después lo que hace es terminar la jornada con un rendimiento menor”, argumentó Sappia.

Así se pintó de violeta la provincia de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

Reforma laboral

“Uno con los proyectos de reforma laboral tiene un prejuicio porque normalmente los intentos de reforma laboral han sido para limar derechos que habían conseguido los trabajadores. Hay que tomarlo con mucha calma al tema”, explicó el abogado laboralista.

“Yo creo que hace falta una reforma laboral. La primera reforma laboral que hace falta es lograr que desaparezca la informalidad en la relación de trabajo. Es decir que los empleadores registren a sus trabajadores para que estos tengan acceso a la seguridad social y a todos los beneficios que derivan del orden jurídico laboral vigente”, evaluó Sappia.

“Lo fundamental de eso es que se podría lograr un ingreso de fondos a la seguridad social que permitiría bajar la contribución patronal, que es el costo laboral más importante que padece el empresariado”, interpretó.

Y luego remarcó: “Lo que hay que bajar son las cargas patronales, que son verdaderos impuestos laborales”.

“Si todo el mundo aportara al sostenimiento de la seguridad social, podrían bajarse a la mitad las contribuciones patronales y eso abarataría notablemente el costo”, ejemplificó.

Indemnización por despido

“Esto de bajar la indemnización por despido no me cierra porque es algo que no tiene ningún sentido. Ningún empleador, una empresa grande, chica o mediana, toma empleados para despedirlos”, señaló Sappia.

“Hoy en día hay muy pocos despidos con pago de indemnización. Normalmente cuando un empleador quiere desprenderse de un trabajador llega a un acuerdo con él. Esto ocurre todos los días”, insistió.

Así votó a Milei la ciudad de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

Fondo de Inversión

“De todos modos hay en estudio un proyecto que trata de constituir un fondo de inversión, que no es el proyecto del gobierno sino un proyecto que se está discutiendo entre algunas cámaras empresarias, con algunos sindicatos y algunos abogados, entre ellos el que habla, para generar un fondo de inversión que le dé al empleador la posibilidad de contar con un respaldo económico con el cual afrontar la indemnización por despido el día que decida desprenderse de un trabajador”, precisó.

El especialista lo calificó como un proyecto “mejor que el fondo de cese laboral que está en la Ley Bases y que es sobre el que está trabajando el gobierno”.

Industria del juicio

En otra parte de la entrevista rechazó que exista “una industria del juicio” y que “lo que hay es un incumplimiento que motoriza la realización de juicio”.

Desde su perspectiva “hay mucho trabajo en negro y mucho trabajo en gris” que es lo “que genera el juicio”.

“Yo no creo que haya una industria del juicio, que no sea la cantidad de juicios que normalmente ocurre en cualquier lado”, enfatizó.

Por último opinó que “el presidente tiene que saber que si ha conseguido que la gente lo respalde, no tiene que envanecerse por eso” ya que “sería una torpeza insoportable”.

JP/ff