A cuánto cerró el dólar hoy, martes 31 de marzo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 31 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy martes 31 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 31 de marzo el dólar blue cerró a $1. 355 para la compra y $1.405 para la venta.

YPF se dispara en Wall Street y alcanza su precio más alto en 15 años por el rally del petróleo

A cuánto cerró los dólares financieros hoy, martes 31 marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy martes 31 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.423 para la compra y $1.425,50 para la venta

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 31 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 31 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy martes 31 de marzo a $1.476,20 para la compra y $1.476,90 para la venta.

Rebote del consumo en CABA: supermercados crecen en 2025 mientras los mayoristas siguen en caída

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 31 de marzo en $1.474,10 para la compra y $1.474,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 31 de marzo a $1.826,50 como referencia de dólar tarjeta.

Persiste la tendencia de la sociedad a seguir guardando dólares debajo del colchón: “Es por la incertidumbre que existe”

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 624 puntos básicos este martes 31 de marzo.