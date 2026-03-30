Impacto en las provincias: Passalacqua firmó el llamado a licitación para la concesión del puerto de Posadas

El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el llamado a licitación para la concesión integral del Puerto de Posadas mediante el Decreto N° 495, informó el Gobierno de Misiones.

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Llamado a licitación

“La medida instruye a APPSA a avanzar con un proceso público de alcance nacional e internacional. La iniciativa comprende la adecuación, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación del puerto, junto con la provisión de flete fluvial regular por cuenta y riesgo empresario”, señala un comunicado oficial.

“Los misioneros tenemos una muy larga historia con el río Paraná y con los puertos. Este puerto, hecho por la provincia de Misiones, tiene muchos años de esfuerzo atrás. Hemos hecho pruebas y llegó el momento de hacerlo escalar y subir en su potencial y multiplicar por 10 su capacidad. ¿Qué va a significar esto? En manos privadas, este puerto va a hacer crecer las posibilidades de meternos en los mercados nacionales e internacionales”, comentó el mandatario.

“Nuestros costes de producción van a bajar y esto es en beneficio de quienes producen: las pymes, medianas, grandes, y sobre todo de toda la provincia de Misiones que será beneficiada. Por eso, vamos a instruir a APPSA para que llame a licitación y lo publique los días 9, 10 y 11 de abril para que el puerto, en agosto, esté en manos de los sectores privados y nos lleven hacia arriba”, agregó.

En cuanto a las especificaciones propias de la licitación, las mismas estarán disponibles en el pliego de condiciones en esas mismas fechas.

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Decreto

Según el decreto, “la decisión se enmarca en la política provincial vinculada al desarrollo del sistema portuario como eje para el crecimiento económico, la generación de empleo y la integración regional en el Mercosur”.

El esquema apunta a posicionar a Misiones como nodo logístico dentro del Norte Grande Argentino y del corredor fluvial Paraná-Paraguay. En ese contexto, la normativa vigente “establece lineamientos para promover competitividad, eficiencia y sustentabilidad en las actividades portuarias, con impulso a la inversión privada en infraestructura y operación”, según precisa el comunicado oficial.

El Puerto de Posadas, habilitado como instalación de uso público con destino comercial a partir del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 882/2019, se encuentra bajo la órbita de APPSA, organismo mixto provincial.

Desde su funcionamiento pleno en 2023, el puerto registró volúmenes crecientes de carga que superan las 36.000 toneladas transportadas. También incorporó el Depósito Fiscal y consolidó servicios de exportación de productos misioneros como madera, té y yerba mate.

Entre los objetivos de la medida “se incluyen la ampliación de muelles, el dragado de acceso, el equipamiento de terminales de contenedores y graneles, y el desarrollo de nuevas áreas de almacenamiento. Para concretar estas acciones, se prevé la participación del sector privado mediante un régimen de concesión integral”, detalla el texto de la normativa.

Además “faculta a APPSA a elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, junto con los anexos e instrumentos técnicos necesarios para el proceso licitatorio”.

“El esquema contempla que el operador adjudicatario asuma el desarrollo, mantenimiento y explotación del puerto. Todo ello, con el propósito de optimizar los servicios, reducir costos logísticos y ampliar la capacidad operativa del sistema portuario provincial”, concluye el documento.