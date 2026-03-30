Polémica en Chaco por una obra de $10 mil millones: denuncian que la ocultaron y el Gobierno salió a responder

Una nueva polémica entre oficialismo y oposición se desató en las últimas horas en Chaco tras la difusión de un video del diputado provincial Santiago Pérez Pons, en el que denunció la ejecución de una obra millonaria para un parque acuático que, según afirmó, el Gobierno provincial habría intentado ocultar.

La respuesta oficial no tardó en llegar: el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, cruzó al legislador, confirmó la existencia del proyecto, pero aseguró que “no es una prioridad” y que fue postergado.

Lejos de cerrar el conflicto, Pérez Pons volvió a responder y denunció que ya se habrían pagado más de $2.000 millones.

El video que desató la polémica

Todo comenzó con la publicación de un video en redes sociales, donde Pérez Pons se mostró en el predio donde se proyecta la obra y apuntó contra el gobernador Leandro Zdero. “Esta obra vale casi 10.000 millones de pesos. El gobernador no quería que te enteres de la construcción del parque acuático. Por eso ni cartel de obra pusieron”, afirmó.

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El legislador también cuestionó las prioridades del Ejecutivo provincial: “Dice que no hay plata para médicos, enfermeros, policías y docentes, pero las prioridades están acá atrás”, sostuvo, señalando el predio.

En ese marco, lanzó una pregunta directa a la ciudadanía: “Si fueras gobernador, los fondos de este parque acuático, ¿dónde los pondrías?”.

La respuesta del Gobierno: “No es prioridad”

Desde el Gobierno provincial, el ministro Hugo Domínguez salió al cruce con fuertes críticas personales y políticas hacia el diputado. “Es una falta de respeto que salga a hablar de obras cuando fue parte de una gestión que dejó múltiples problemas sin resolver”, afirmó, y lo calificó de “caradura”.

El funcionario confirmó que el proyecto del parque acuático fue licitado, pero aclaró que la actual gestión decidió postergarlo.

“El gobernador decidió avanzar en una primera etapa solo con el parque lineal. El parque acuático hoy no es una prioridad”, explicó.

Según detalló, la prioridad está puesta en otras áreas sensibles: “Nos enfocamos en el arreglo de escuelas a través del programa Mejor Escuela”, remarcó.

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Además, aseguró que la obra no fue cancelada definitivamente: “Es un proyecto importante que puede generar turismo y empleo, pero hoy no es una prioridad”.

Pérez Pons redobló la crítica: “Ya pagaron $2.000 millones”

Tras la respuesta oficial, el diputado volvió a cargar contra el Gobierno y denunció que ya hubo ejecución de fondos para una obra que ahora se dice postergada. “Primero lo esconden, después lo niegan y ahora dicen que lo postergan. Se mandan al muere solos”, afirmó.

“Ya hay pagos realizados para esa obra sin haber evaluado prioridades en una provincia donde sobran urgencias”, añadió.

Según indicó, el proyecto total supera los $10.000 millones, y cuestionó el destino de esos recursos: “Hay escuelas que se caen a pedazos, hospitales sin insumos y trabajadores que siguen perdiendo contra la inflación”.

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Además, apuntó a una contradicción del Ejecutivo: “Dicen que lo postergan, pero ya ejecutaron pagos. El problema no es lo que dicen, sino lo que hacen”.

Pérez Pons planteó alternativas concretas para esos fondos: “Con esos $10.000 millones se podrían pagar tres meses de cláusula gatillo, comprar 125 ambulancias o invertir en escuelas y seguridad”. También cuestionó la falta de comunicación oficial: “No lo anuncian, no lo explican, pero avanzan igual. Y cuando quedan expuestos, retroceden sin hacerse cargo”.