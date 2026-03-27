Una empresa de aviación civil buscar se el "salvavidas" de FAdeA: aterriza con una inversión de $250 millones

Altaviación desembarcó este jueves en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con la apertura de una sucursal orientada a servicios de aviación civil. La inversión inicial asciende a $250.000.000 y se destinó a la puesta en valor del Hangar Norte, que estaba en desuso, para convertirlo en un centro de mantenimiento, reparación y overhaul de aeronaves.

"Córdoba fue en su momento de auge el punto aeronáutico del país y tiene que volver a hacerlo", señalo en Punto a Punto radio José Moretti, CEO de Altaviación. "Estamos emocionados por este gran paso que vamos a dar para contribuir al crecimiento de la industria en la región, nuestra expansión abre puertas y genera nuevos puestos de trabajo", agregó.

La empresa, con origen en Alta Gracia y presencia en todo el país, sumó a Hangar Uno como aliado estratégico del proyecto. Esta firma, con más de 30 años de trayectoria, es representante oficial y distribuidora para Argentina y la región de las marcas HondaJet, Piper Aircraft, Robinson Helicopters y Garmin.

Un hangar recuperado como base de operaciones

La nueva sucursal funciona dentro del predio de FADEA, empresa estatal fundada en 1927 que históricamente produjo modelos como el IA-58 Pucará y el IA-63 Pampa. El espacio elegido es el Hangar Norte, que será equipado con tecnología actualizada y profesionales especializados.

Moretti explicó las razones del acuerdo con la fábrica estatal: "Fadea tiene una ubicación estratégica en el centro del país, con esa capacidad de infraestructura, de personal, de herramientas, de técnicos; la verdad que para mí son de lo mejor". El convenio consiste en alquilar "un hangar que estaba en desuso y en malas condiciones" para transformarlo en un centro moderno orientado a la aviación ejecutiva y civil.

Córdoba como polo aeronáutico

Para el CEO de Altaviación, la radicación en FADEA tiene un trasfondo que va más allá de la expansión comercial. En ese marco, destacó que uno de los objetivos de la nueva sucursal es "culturizar a todo ese personal a cómo trabaja la aviación civil, la aviación ejecutiva", en referencia a los técnicos de la fábrica que provienen de contratos estatales.

FAdeA consolidó su posicionamiento en la industria aeronáutica regional

Moretti también subrayó la necesidad de que FADEA diversifique su cartera de clientes: según su visión, la empresa debe "empezar a buscar el cliente privado", dado que "la eficiencia del privado o de otras fábricas no es lo mismo que un contrato estatal".

Mantenimiento, venta y asesoramiento comercial

La sucursal en FADEA ofrecerá servicios de mantenimiento, reparación y overhaul de aeronaves, junto con asesoramiento comercial a través de Hangar Uno. Esta empresa opera en el aeropuerto internacional de San Fernando, donde provee vuelos ejecutivos y recreativos, transporte aéreo sanitario, FBO y hangaraje.

Hangar Uno también cuenta con un taller aeronáutico con capacidad para atender las marcas que representa —incluidas Beechcraft King Air y otros modelos—, además de una escuela de vuelo para la formación de pilotos de avión y helicóptero.

La alianza entre ambas firmas apunta a consolidar en Córdoba un hub de servicios que combine el mantenimiento técnico con la comercialización de aeronaves y equipamiento.

El avión como herramienta de trabajo

Moretti enmarcó la expansión de Altaviación en una lectura más amplia del mercado. Señaló que su empresa atiende clientes desde Salta hasta Vaca Muerta, y que en sectores como el agro, la energía y la minería, el avión no es un lujo sino una necesidad operativa.

"Argentina no tiene infraestructura de rutas; si no tenés avión o helicóptero, no podés operar una mina", sostuvo. Y añadió que la aviación es "un eslabón fundamental en las cadenas de valor de otras industrias en pleno desarrollo como el agro, la energía, minería y otras actividades clave para el crecimiento del país".

Trayectoria y escala

Altaviación inició sus operaciones atendiendo aeronaves de aeroclubes y fue ampliando su escala hasta proyectar, hoy, la atención de jets ejecutivos en FADEA. La empresa destaca la importancia del factor humano en el rubro: "La aviación en el 90% sigue siendo artesanal", señaló Moretti.

En ese sentido, el CEO alertó sobre la pérdida de personal calificado en el sector: "Es una mano de obra calificada muy valiosa que se está perdiendo. Porque en algún momento esa gente se va a instalar aire acondicionado o va a hacer otra cosa, y son personas que de aviación saben mucho".

La apertura formal de la sucursal de Altaviación en FADEA marca el inicio de una primera etapa que, según la empresa, contempla la incorporación de nuevos puestos de trabajo y la consolidación de Córdoba como centro de referencia para la aviación civil y ejecutiva del interior del país.