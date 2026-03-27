Lemoine, destemplada con Majul: "No los escucho, hablan sin sentido... Preguntame algo interesante"

Se sabe que Luis Majul no está entre los más periodistas más críticos del gobierno de Javier Milei en sus programas de LN+. De hecho es uno de los elegidos habituales cuando el Mandatario concede entrevistas a la prensa. Y también es habitual ver a la diputada Lilia Lemoine como invitada en LN+, sobre todo cuando el oficialismo debe "lanzarse sobre alguna granada" en los más temas que sea, a veces políticos, pero también económicos o hasta judiciales.

Y en ese cuadro, fue llamativo el áspero cruce que mantuvieron al aire Lemoine y Majul, cuando este le preguntó "qué pensaba" de las últimas novedades del tema Adorni, específicamente el tema del día habían sido las declaraciones del piloto del vuelo privado desde Punta del Este. La respuesta de Lemoine fue destemplada: "Hay momentos en que los dejo de escuchar... ", apuntó a Majul y los demás participantes del programa. "Porque hace 10 días que están hablando de cosas que no tienen sentido...", agregó la legisladora.

Majul y Laura Di Marco se habían referido a la estrategia del Gobierno de dar escasas, o nulas, respuestas en el tema Adorni, sus viajes y propiedades. El conductor recalcó que el jefe de Gabinete había dicho en su polémica conferencia de prensa del miércoles que no podía aclarar sobre esos asuntos "para no complicar las explicaciones ante la Justicia".

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"Esta es la discusión, no Lilia? Buenas noches...", dijo entonces Majul, dando paso a la intervención de la diputada libertaria, que había estado tomando un vaso de agua y mirando hacia el lado opuesto en que se encontraba los demás integrantes del panel. "Es una discusión genuina...", alcanzó a agregar Majul, cuando Lemoine replicó "hay un momento en que los dejo de escuchar, porque ya hace 10 días que están especulando sobre cosas que no tienen sentido...".

Majul tiene enorme manejo televisivo, pero esa respuesta de la invitada libertaria lo molestó, al punto que contesto "bueno entonces te lo preguntamos en otro momento, cuando te guste...".

El silencio de los demás participantes del programa fue glacial, y Lemoine fue más allá: "Preguntame algo interesante, algo importante...".

Allí Majul insistió en por qué el elenco oficialista creía que era "una estrategia espectacular" no responder con precisión sobre de donde sacó Adorni el dinero para sus propiedades o viajes en aviones privados, a lo qie Lilia señaló que "Adorni ya respondió todo, dijo yo pagué mi parte, vos nunca dijiste pagá que yo después te pago mi parte...".

"Si, pero yo no soy funcionario público", cortó Majul, destacando "si yo lo tuviese que explicar ante la Justicia, también explicaría de dónde saco la plata, si tengo una factura presentaría esa factura... Pero yo no soy ese, que la gente haga lo que quiera".

A esa altura Lilia no contestó a esa frase y Majul cerró el momento dando paso a "otro tema importante" con la abogada Silvina Martínez.

La defensa de Lilia con Trebucq

El miércoles Lemoine también había ido a los estudios de LN+, en ese caso luciendo una corbata azul y con Esteban Trebucq como conductor, ocasión en la que para defender a Adorni lanzó una serie de acusaciones hacia su colega legisladora Marcela Pagano, y hasta mencionó a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez.

"Adorni es padre, se metieron con sus hijos y todo donde la diputada (Marcela) Pagano mete los dedos, los garfios...", lanzó la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) durante la entrevista con Trebucq, que confundido preguntaba: "¿Pero quién habló de sus hijos?":

Adorni, enojado

Adorni este miércoles había señalado, en conferencia de prensa, "con mi dinero hago lo que quiero".

Intentaba dejar atrás la polémica por los viajes y la supuesta propiedad que habría adquirido en un country en Exaltación de la Cruz. "No tengo nada que esconder", repitió el funcionario al iniciar su discurso, y agregó: "Hago lo que quiero con mi dinero".

Fue entonces cuando señaló "trabajé más de 25 años en el sector privado, hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben mi patrimonio lo construí ahí antes de entrar al Gobierno". Y cerró esa participación retirándose de la sala de conferencias visiblemente enojado.

Este jueves se mostró primero en una foto con Patricia Bullrich en el Senado, y luego con el ministro de Justicia Juan Mahiques, intentando mostrar "seguimos trabajando en temas de gestión".

Adorni fue a visitar a Bullrich este jueves, intentando "mostrar gestión" en medio de sus escándalos.

HB