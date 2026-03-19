Manuel Adorni enfrenta un nuevo foco de controversia: el jefe de Gabinete sería dueño de una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La residencia habría sido construida junto a su esposa, Betina Angeletti, quien lo acompañó en el avión presidencial durante la última gira de Javier Milei por Estados Unidos.

Según informó Clarín, las expensas estarían registradas a nombre de la esposa del funcionario, "Angeletti Bettina Julieta", por un total de "$699.637 pesos". Vecinos del barrio privado indicaron que "el 70% de los gastos corresponden a seguridad y el resto es para pagar a los empleados que trabajan" en el predio.

La diputada Marcela Pagano anunció que amplió una denuncia contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito e incluyó la información sobre la vivienda en el barrio privado, la cual no figuraba en la última declaración jurada que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

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En su cuenta de la red social X, la legisladora expresó: "Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium". Y agregó: "No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? Amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito".

La diputada Marcela Pagano denunció por supuesto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete Manuel Adorni

PERFIL consultó al jefe de Gabinete, pero no recibió respuesta. En un tuit posterior a la polémica, la diputada Lilia Lemoine buscó restar importancia al tema: "Es una casa reformada...en un country de clase media. No es una mansión en la Isla", expresó en aparente crítica a la denunciante.

La defensa de la diputada Lilia Lemoine frente a la denuncia de Marcela Pagano contra Manuel Adorni

Detalles de la supuesta casa de Adorni en el Country Indio Cuá

Pagano, diputada del bloque Coherencia, incorporó a la presentación inicial información sobre la propiedad de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, que presuntamente no figura en la Declaración Jurada Patrimonial de Adorni ante la OA.

Esta nueva denuncia se produce después de la polémica por el vuelo privado a Punta del Este que realizó el funcionario y su familia durante los feriados de Carnaval, así como por el viaje a Nueva York en el avión presidencial, al que el funcionario llevó a su esposa.

Según la legisladora, las expensas del lote 380 del Country Indio Cuá —con cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y fútbol— comenzaron a figurar a nombre de Angeletti. "Lo que sugiere la existencia -según la presentación judicial- de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes", señala la demanda. La vivienda es de dos plantas, color gris verdoso, y se ubica aproximadamente a 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf.

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En su presentación, la ex libertaria precisó que, según portales inmobiliarios, "el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas".

Expensas del Country Indio Cuá Golf Club a nombre de la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti | X @EmilianoRusso77

Pagano señaló una "discordancia en la declaración jurada patrimonial" de Adorni ante la OA: en su última DDJJ de 2024 —presentada en agosto de 2025— "el funcionario declaró únicamente dos inmuebles: el 50% de un departamento en Capital Federal y un departamento al 100% en La Plata". El año pasado, Adorni percibió un salario cercano a $2.800.000 y, tras el descongelamiento ordenado por Javier Milei en enero de 2026, ahora cobraría alrededor de $4.500.000.

Solicitud de medidas judiciales y administrativas

Por estos motivos, la diputada Pagano solicitó a la Justicia diversas medidas de prueba: requerir al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires la titularidad del lote 380 y consultar a la administración del country para determinar "si Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios de algún lote y/o vivienda dentro del emprendimiento; (c) si se ha tramitado y/o aprobado algún plano de obra o permiso de construcción vinculado al lote 380 o a cualquier otro lote asociado a los nombrados; (d) la fecha de inicio y finalización de eventuales obras de construcción".

Asimismo, la legisladora pidió a la municipalidad de Exaltación de la Cruz que informe sobre "algún permiso de construcción, plano de obra aprobado y/o declaración de obra nueva en relación con el lote 380 del Country Indio Cuá o cualquier otro lote vinculado a Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti; (b) el estado catastral y las mejoras declaradas sobre dicho lote; (c) la valuación fiscal del inmueble".

Pagano también requirió a la UIF información sobre "si existe algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) vinculado a Manuel Adorni (CUIT 20-28052206-7), Bettina Angeletti o cualquier persona o entidad jurídica que pudiera estar relacionada con la adquisición del lote y la construcción de la vivienda".

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Vecinos del predio indicaron que vieron por primera vez al entonces Secretario de Comunicación a comienzos de 2024, cuando solía "alquilar" una vivienda para pasar los fines de semana. Poco después, el country fue escenario de un robo, lo que motivó un refuerzo de la seguridad.

También se registraron hechos ilícitos en el Club de Campo Chacras de la Cruz, donde reside "Lilita" Carrió. Hace un año, en Indio Cuá se instaló un cerco electrificado para reforzar la protección, "que tuvimos que pagar los propietarios", según un testimonio recopilado por Clarín.

Además, los habitantes del lugar señalaron que Adorni contaría con custodia de la Policía Federal cuando se encuentra en la zona. "Son 4 agentes en dos móviles", indicó una fuente calificada consultada.

NG/ff