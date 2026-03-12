Manuel Adorni se arrepintió de decir que fue a Nueva York a "deslomarse": "Frase desafortunada"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la polémica que generaron sus declaraciones sobre su viaje a Nueva York, donde había afirmado que estaba “deslomándose” mientras participaba de actividades oficiales. Tras las críticas que surgieron en redes sociales y en el ámbito político, el funcionario sostuvo que la palabra utilizada fue “desafortunada” y que no debió emplearla durante una transmisión en vivo.

El comentario de Adorni se produjo mientras participaba de la denominada Argentina Week, un evento que se desarrolla en Nueva York y que reúne a empresarios, funcionarios e inversores con el objetivo de promover oportunidades de negocios y fortalecer los vínculos económicos internacionales del país.

La explicación de Manuel Adorni

A través de sus redes sociales, el jefe de Gabinete explicó que durante las transmisiones en vivo es posible cometer errores al expresarse y admitió que la frase elegida no fue la más adecuada para describir su actividad durante el viaje oficial.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, escribió el funcionario al referirse a la repercusión que generó su comentario.

En su mensaje, el jefe de Gabinete también señaló que su intención al comunicar sus actividades era explicar el trabajo que el Gobierno asegura estar realizando desde el inicio de la gestión encabezada por el presidente Javier Milei. Según expresó, detrás de cada explicación pública se encuentra el objetivo de dar a conocer las acciones del Ejecutivo y las iniciativas que buscan impulsar cambios en la economía y en la estructura del Estado.

La polémica por el viaje a Nueva York

La controversia se produjo en medio de la agenda oficial que el funcionario desarrolla en Estados Unidos. El viaje forma parte de una serie de encuentros con empresarios y representantes del sector privado durante la llamada Argentina Week. El evento reúne a distintos referentes del mundo empresarial y financiero con el objetivo de generar oportunidades de inversión y promover proyectos vinculados al desarrollo económico del país.

Sin embargo, las declaraciones del jefe de Gabinete generaron cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito político, especialmente luego de que se conociera que su esposa formó parte de la comitiva que acompañó a los funcionarios durante la actividad internacional.

El tema generó debate sobre la participación de familiares en viajes oficiales y sobre la utilización de recursos del Estado en este tipo de actividades.

