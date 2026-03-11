El tierno deslome de Adorni

De implacable refutador de supuestas fake news a justificador de deslices propios. Otro clásico de la política argentina. Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, intentó explicar que la presencia de su esposa en el avión presidencial que fue a Nueva York obedecía a que él se iba a “deslomar” y deseaba su compañía. Un tierno, Manuel.

En una entrevista por A24, el funcionario trató de despejar las dudas en torno a la aparición de su pareja, Bettina Angeletti, a su lado durante la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch. Hasta que empezó a circular esa imagen, no había trascendido el viaje de Angeletti, coach ontológica sin cargo público.

Adorni sostuvo que su mujer no le costaba un peso al Estado, ya que ella se hacía cargo de todos los gastos. Siempre queda un asiento libre en los aviones oficiales. Es más, el jefe de Gabinete se envalentonó y aseguró que también sus propios gastos salen de su bolsillo.

Más allá de que ya hay un pedido de informes en Diputados al respecto, el episodio puede ser visto como una anécdota menor. O como un símbolo de la opacidad con la que se administran recursos públicos. Otro clásico de la política argentina.

Adorni ya ha tenido que dar en el pasado reciente explicaciones sobre los contratos de su hermano en el Ministerio de Defensa. Su defensa fue que él no tenía nada que ver con ese desempeño. Tampoco debió tener participación en que ese mismo familiar estuviera al frente de la boleta de LLA como legislador bonaerense por La Plata el año pasado.

Ya ha sido dicho que la pareja viajera de Adorni, Angeletti, es coach ontológica y no cumple funciones públicas hasta donde se sabe. Pero se nota que algún peso debe tener en las decisiones de su marido.

Fuentes que circulan por la Casa Rosada señalan que varias designaciones de Adorni provienen de sugerencias maritales.

Tal es el caso de Rosa Susana Gutiérrez, también coach ontológica y amiga de Angeletti, según se puede corroborar en sus cuentas sociales. Gutiérrez ingresó a la vocería de la Presidencia que manejaba (y sigue controlando) Adorni, con el cargo de Coordinadora de Planificación. Afirman que hay más ejemplos.

Convendría que el jefe de Gabinete fuera cuidadoso. Se trata menos de una sugerencia ética y más sobre su salud.

Es con la misma vara, ministro Adorni

El funcionario suena algo quejoso cuando dice que se está “deslomando” y encima le suman nuevas responsabilidades. Cuiden a Manuel, vamos.

De la mano del patrocinio de la hermanísima Karina, Adorni tendrá ahora la supervisión de todas las erogaciones que haga el Estado.

Y, bajo el mismo paraguas protector de la secretaria General de la Presidencia, el hombre ya corre la carrera por ser el candidato violeta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Menos mal que la mujer lo cuida. Y lo acompaña.

