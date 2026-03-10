Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Netanyahu anunció que los ataques en Irán "aún no han terminado"

El conflicto en Medio Oriente que se inició con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán llega este martes a su día 11. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel continuará su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza” y sostuvo que las operaciones militares están modificando “el rostro de Oriente Medio”.

Las declaraciones del líder israelí llegaron luego de que el presidente Donald Trump dijera que se trata de un guerra "prácticamente terminada", aunque redobló sus amenazas por la situación en una zona muy sensible por el tránsito de petróleo, el estrecho de Ormuz.

22.30: Trump amenazó a Iran con atacar "20 veces más fuerte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una fuerte advertencia contra Irán y aseguró que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Teherán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo.

La advertencia del mandatario estadounidense llega en medio de un nuevo aumento de la tensión en la región, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un petrolero durante el fin de semana.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump en su red social Truth Social.

19.20: Otros 97 argentinos lograron salir de Emiratos Árabes en medio del conflicto en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 97 argentinos que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos lograron salir de ese país en medio del conflicto bélico que atraviesa Medio Oriente. Se trata del segundo contingente evacuado, mientras que todavía permanecen 71 compatriotas en la zona.

Según precisó el canciller Pablo Quirno, los ciudadanos pudieron abandonar el país a través de vuelos comerciales programados por la aerolínea Emirates, gracias a gestiones coordinadas por la Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina y la Embajada argentina en Emiratos Árabes Unidos.

18.30: Trump elogió al Ejército de EE.UU.: “Tenemos un ejército como ningún otro, ni siquiera hay comparación”

Durante una Conferencia de Miembros Republicanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses y aseguró que el país cuenta con “un ejército como ningún otro”. En su discurso ante legisladores y dirigentes del Partido Republicano, el mandatario sostuvo que las capacidades militares actuales son el resultado del proceso de fortalecimiento iniciado durante su primer mandato.

“En mi primer mandato reconstruimos nuestro ejército. No pensé que lo estaría utilizando tanto en el segundo, pero tenemos un ejército como ningún otro. Ni siquiera hay comparación”, afirmó.

