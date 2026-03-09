Donald Trump aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” tras hablar con Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”, en medio de una escalada militar que sacudió al Medio Oriente en las últimas semanas. Sus declaraciones se conocieron poco después de mantener una conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladimir Putin, con quien analizó el desarrollo del conflicto y la situación internacional.

El conflicto comenzó a fines de febrero de 2026 cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra objetivos militares y nucleares en territorio iraní, en el marco de una operación destinada a neutralizar el programa de misiles y las capacidades estratégicas de Teherán. La ofensiva generó una respuesta iraní con misiles y drones contra posiciones israelíes y bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico.

Sin embargo, Trump sostuvo que las fuerzas iraníes ya no cuentan con capacidad militar significativa para continuar la confrontación. En una entrevista reciente, afirmó que la guerra está “muy avanzada” y que Irán perdió gran parte de su infraestructura militar, incluida su fuerza aérea y buena parte de su arsenal de drones y misiles.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, señaló el mandatario estadounidense, quien además aseguró que la ofensiva militar cumplió con los objetivos planteados por Washington y sus aliados.

La llamada con Putin

Las declaraciones de Trump se conocieron el mismo día en que mantuvo una conversación telefónica de cerca de una hora con el presidente ruso. Durante el diálogo, ambos líderes analizaron el conflicto con Irán y también la evolución de la guerra en Ucrania.

Según el Kremlin, la conversación fue “franca y constructiva”, y Putin propuso explorar una salida política y diplomática que permita poner fin rápidamente a la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con los reportes oficiales, el líder ruso presentó varias ideas para impulsar negociaciones que reduzcan las tensiones y eviten una escalada regional. Además, ambos mandatarios coincidieron en que la estabilidad en Medio Oriente es clave para el equilibrio geopolítico y económico global.

Impacto internacional

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán generó fuertes repercusiones en el sistema internacional. Analistas advierten que los ataques y contraataques en la región han provocado preocupación por una posible expansión de la guerra hacia otros países del Golfo.

Además, el conflicto impactó en los mercados energéticos. La incertidumbre geopolítica y los ataques cerca del estrecho de Ormuz —una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo— impulsaron una fuerte suba en los precios del crudo a nivel global.

La guerra también se produjo en un momento de alta tensión internacional, con la invasión rusa de Ucrania todavía en curso y múltiples focos de conflicto en distintas regiones del mundo.

Aunque Trump aseguró que la guerra está cerca de terminar, analistas internacionales advierten que la situación sigue siendo volátil. Irán continúa reorganizando su liderazgo político y militar tras los ataques sufridos, mientras que las potencias globales buscan evitar que la crisis derive en un enfrentamiento regional más amplio.

En este contexto, el diálogo entre Washington y Moscú podría convertirse en un factor clave para impulsar una salida diplomática al conflicto.

Por ahora, las declaraciones del presidente estadounidense apuntan a transmitir una señal de control y avance militar. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente y la reacción de Irán determinarán si el conflicto realmente se encamina hacia su final o si se trata apenas de una pausa en una crisis que todavía tiene múltiples frentes abiertos.

