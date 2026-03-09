La televisión estatal de Irán informó que el nuevo Líder Supremo del país, Mojtaba Jamenei, habría resultado herido en un incidente cuyas circunstancias permanecen bajo un estricto secreto oficial. Aquel anuncio generó sorpresa y preocupación en la comunidad internacional, ya que el hijo del fallecido Ali Jamenei asumió la conducción de la República Islámica de Irán, en medio de una transición política marcada por la guerra regional y la presión internacional.

Las autoridades iraníes no precisaron la gravedad de las lesiones ni el lugar donde ocurrió el episodio. El hermetismo en torno al hecho —y el uso de términos vagos como “incidente”— alimentó especulaciones sobre posibles tensiones internas dentro de la cúpula del poder o incluso sobre la posibilidad de un ataque dirigido contra el nuevo líder.

De todas maneras, “la estabilidad de la nación no se verá afectada por incidentes menores”, habrían declarado fuentes del entorno del líder a agencias locales, aunque el tono del mensaje oficial en televisión sugirió una urgencia inusual. La falta de imágenes recientes de Mojtaba luego del anuncio alimenta las especulaciones sobre la magnitud real del daño sufrido, mientras la oposición en el exilio monitorea los movimientos en las bases militares de la capital.

La figura de Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue durante décadas señalada como la del heredero político más probable de su padre. Aunque mantuvo un perfil público bajo, construyó una amplia red de influencia dentro de los servicios de inteligencia y especialmente en la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso cuerpo militar que controla buena parte del aparato de seguridad y de la economía del país.

Ahora, su ascenso formal al cargo de Líder Supremo se produjo tras la muerte de Ali Jamenei, quien gobernó Irán desde 1989 y fue el segundo líder del país después de Ruhollah Khomeini, fundador de la república islámica en 1979. Mojtaba se convirtió así en el tercer líder supremo en la historia del régimen teocrático, una posición que concentra el control final sobre las fuerzas armadas, la política exterior, el sistema judicial y los principales órganos del Estado.

Dicha sucesión fue aprobada por la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de designar al líder supremo. Su nombramiento también contó con el respaldo inmediato de la Guardia Revolucionaria, que prometió “obediencia total” al nuevo jefe religioso y político del país.

La figura de Mojtaba siempre fue resistida por sectores que se oponen a la idea de una “sucesión hereditaria” en una república que nació, precisamente, para derrocar a una monarquía. Incluso, según diversas versiones, su propio padre habría manifestado en el pasado su rechazo a que lo sucediera, ya que una transferencia del poder dentro de la misma familia recordaría al sistema dinástico del Sha Mohammad Reza Pahlavi, respaldado por Estados Unidos.

A pesar de ello, el control de Mojtaba sobre las milicias Basij y sus estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria le otorgaron el músculo político necesario para consolidar su ascenso.

Tensión internacional y sucesión en medio del conflicto

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, remarcó que la designación del Líder Supremo es una decisión soberana del sistema político iraní y no puede estar sujeta a presiones externas. Además de ello, el canciller subrayó que la elección corresponde exclusivamente a la Asamblea de Expertos, el órgano religioso encargado de nombrar al líder supremo, y rechazó cualquier intento de interferencia extranjera, en especial de Estados Unidos.

Sin más, Araqchi también exigió que Trump se disculpe por lo que calificó como el inicio de una escalada bélica en Medio Oriente y sostuvo que las operaciones militares iraníes estuvieron dirigidas contra objetivos estadounidenses.

Ahora, desde Washington, sin embargo, la retórica fue mucho más confrontativa. Trump cuestionó la legitimidad de la sucesión y afirmó que el nuevo líder “tendrá que obtener nuestra aprobación”.

El estrés también se extiende a Israel: voceros del ejército israelí advirtieron que cualquier sucesor del antiguo líder supremo será considerado responsable de la estrategia regional iraní, que incluye el apoyo a milicias aliadas en Líbano, Siria, Irak y Yemen. Así, las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen una estrecha vigilancia sobre los movimientos de Mojtaba, a quien varios analistas atribuyen un papel en la coordinación de la Guardia Revolucionaria.

Sin dudas, la combinación de presiones diplomáticas, amenazas militares y un liderazgo recién instalado genera un escenario particularmente delicado para el nuevo mando iraní. En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica reforzó los sistemas de defensa y elevó el nivel de alerta en instalaciones estratégicas del país.

MV / EM