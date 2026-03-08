Fuego en el cielo del Golfo: Irán redobla la ofensiva con misiles contra Tel Aviv y Abu Dabi

En el noveno día de guerra, Irán lanzó una nueva oleada de misiles balísticos y drones contra varios puntos del Golfo Pérsico, en una escalada del conflicto que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una serie de bombardeos coordinados contra objetivos militares iraníes. A partir de entonces, el enfrentamiento se transformó en un intercambio diario de ataques y represalias que ya involucra a varios países y mantiene a millones de civiles bajo alertas.

Sabido es que en Israel, las sirenas antiaéreas se activaron y millones de personas debieron refugiarse en búnkeres y refugios subterráneos cuando los sistemas de defensa interceptaban proyectiles sobre el cielo de Tel Aviv.

Apenas hace minutos, el servicio de emergencias Magen David Adom confirmó que al menos seis personas resultaron heridas en el área metropolitana de Tel Aviv, una de ellas en estado grave. Sin embargo, las autoridades investigan si algunos de los proyectiles contenían municiones de racimo, un tipo de armamento que libera múltiples submuniciones al impactar y que puede aumentar el área de daño en zonas densamente pobladas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que la mayoría de los misiles fue interceptada por los sistemas de defensa aérea del país, activados tras detectarse la ofensiva, aunque fragmentos de los proyectiles cayeron en áreas residenciales del cinturón urbano de Tel Aviv, en ciudades como Bnei Brak y Ramat Gan.

Estos ataques forman parte de una escalada continua desde finales de febrero, con respuestas mutuas

Israel ha realizado invasiones terrestres y bombardeos, causando al menos 31 muertos y 149 heridos libaneses

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades emitieron alertas de emergencia en los teléfonos móviles de la población y activaron los sistemas de defensa aérea ante la amenaza detectada. El Ministerio de Defensa emiratí informó que 16 de 17 misiles balísticos detectados fueron interceptados, junto con 113 drones.

Sin interrupción, "estas acciones resultaron en 4 muertes entre ciudadanos de Pakistán, Nepal y Bangladesh, y 112 personas sufrieron lesiones moderadas a leves", detalló el comunicado difundido a través de sus canales gubernamentales. La mayoría de los ataques iraníes en esta zona tuvieron como objetivo la Base Aérea de Al Dhafra.

Así, se acumulan, desde el inicio de las hostilidades hace días, al menos 12 civiles muertos en Israel y más de 1.900 heridos, mientras que la guerra se expande por toda la región con ataques y contraataques que involucran a Irán, Israel, Estados Unidos y varios países del Golfo, en lo que analistas consideran la mayor escalada militar en Medio Oriente.

Irán afirma que sus misiles no pueden alcanzar territorio de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este domingo que los misiles iraníes no tienen alcance para impactar en territorio de Estados Unidos, aunque defendió los ataques lanzados por Teherán contra posiciones vinculadas a Washington en Medio Oriente, en medio de la creciente escalada militar regional.

“Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense”, afirmó Araghchi durante una entrevista en el programa Meet the Press, del canal NBC, emitida este domingo en Washington.

El 2-3 de marzo, dos drones iraníes impactaron la embajada de EE.UU. en Riad (Arabia Saudita)

A pesar de ello, Estados Unidos mantiene decenas de instalaciones militares en Medio Oriente, con presencia destacada en Qatar, Bahréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, donde operan miles de soldados y centros logísticos para las operaciones militares en la región. En ese contexto, el funcionario agregó que Irán sí tiene capacidad para atacar bases militares estadounidenses desplegadas en esos países.

MV