El turista argentino varado en Dubai contó la difícil situación que están atravesando

Un turista argentino que quedó varado en Dubái en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente describió la difícil situación que atraviesan cientos de compatriotas que no pueden regresar al país. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Gustavo Oriolo contó que, pese a que continúan saliendo vuelos hacia distintos destinos internacionales, los pasajeros con pasaje hacia la Argentina no logran reprogramar sus viajes y deben afrontar por su cuenta los gastos de alojamiento mientras esperan una solución. "Aunque sea nos cambien el rumbo, está bien, no me mandes a la Argentina, mandame a San Pablo, sacame de acá", expresó.

Gustavo Oriolo es un argentino que se encuentra parado en estos momentos en Dubái, tras el sexto día de agresiones en Medio Oriente.

Cuéntenos su propia peripecia familiar. Estaba de viaje, lo agarró la guerra en el medio de un viaje de Dubái. ¿Cuál es su situación actual y de lo suyos?

Estamos acá en Dubái de ocasión y, a punto de nuestro regreso, arrancó todo el conflicto y no pudimos salir.

¿Qué respuesta le dan?

No dan mucha respuesta. Depende si el Estado abre el espacio aéreo, habilitan los viajes y si no, no. Ahora hay un tema particular y sensible. En estos días nunca dejaron de salir vuelos para Europa, para India, para San Pablo. Para Argentina, no. Entonces, hay vuelos a San Pablo y nosotros seguimos esperando.

Entonces, la compañía Emirates no nos está facilitando el cambio de nuestros tickets, que es de Dubái a Río y Río-Buenos Aires. No nos está facilitando el cambio para que podamos, aunque sea, ir a San Pablo. Entonces estamos atrapados acá.

¿Tampoco hay vuelos a Río, por lo que deduzco?

Claro, sí. O sea, en realidad nuestro vuelo es Dubái-Río, Río-Buenos Aires. Pero lo que queremos hacer es que, con nuestro número de reserva y con nuestro ticket ya pago, que es el ticket inicial, aunque sea nos cambien el rumbo. Que, si está bien, no me mandes a la Argentina, mandame a San Pablo, sacame de acá. Yo después me compro un ticket y me vuelvo a mi casa en dos minutos.

Pero digo, ¿anularon el vuelo también a Río? O sea, ¿solamente están haciendo vuelo a San Pablo? ¿Este es el punto de Sudamérica?

Por lo que tengo entendido, sí. A San Pablo están volando. Es más, hoy a la tarde, de acá de Dubái, estaba hablando también con otras radios y tres aviones comerciales pasaron arriba nuestro. Entonces es una locura, no sé qué es lo que está pasando. ¿Por qué sí prioridad a otros destinos y no Argentina?

¿Será porque a lo mejor son pocos pasajeros y hay muchos más a Brasil? No sé qué otra cantidad de argentinos, si usted tiene contacto con otros argentinos, ¿cuántos son los que están allí varados en este momento?

Según el embajador de acá, deben ser más de 300 argentinos. Aquí yo tengo contacto, deben ser más de 20 familias, que fuimos haciendo unos contactos mientras estamos acá. Pero estamos todos un poco en la misma. Tampoco es una cantidad que, si pueden mezclar el vuelo entre dos o tres vuelos, nos liberan a todos acá y estamos todos felices y contentos, no sé por qué.

Durante este período que se pospuso su viaje, se suspendió su viaje, ¿los costos de hotelería los paga la compañía aérea? ¿Cuál es el tipo de apoyo que ustedes tienen allí?

No, ninguno. Lo pagamos todos nosotros. Había un comunicado hace unos días atrás de los Emiratos que le decía a los hoteles que tenían que seguir dándonos hospedaje y comida a todos los turistas, y que eso iba a estar pagado y bancado por la parte de turismo de los Emiratos. Volvemos tras la carta firmada, el comunicado, todo, y medio que se te ríen en la cara y dicen: “Sí, está todo bien, entiendo lo que me decís, pero yo no tengo ninguna comunicación oficial todavía”. Entonces es pagar o andar.

¿Es primera vez que iban a Dubái?

Sí, la primera vez.

¿Y quedaron felices con la experiencia, más allá del resultado final?

Sí, la experiencia es muy linda. Es una ciudad muy linda, es todo bonito, está todo muy prolijito, funciona todo. Lástima que esta última parte está siendo de una película de fantasía; se está transformando en una película de terror, pero bueno.