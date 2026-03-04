La Cancillería argentina recomendó no realizar viajes nos esenciales a Medio Oriente

Ante la escalada bélica en Medio Oriente, con vuelos suspendidos, retrasados y restricciones en el espacio aéreo regional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto aconsejó “no realizar viajes no esenciales y evitar aquellos vuelos con escalas en aeropuertos del Golfo”.

Un argentino permanece varado en Doha tras la cancelación de vuelos por la escalada bélica

La recomendación de la Cancillería sugiere postergar cualquier viaje con destinos a Medio Oriente, particularmente aquellos con tránsito por los aeropuertos de Dubái, Doha y Abu Dhabi, que conectan con Asia, Europa del Este y otros destinos exóticos de larga distancia.

Las noticias dan cuenta de muchos argentinos —y más de 200 cordobeses— que quedaron varados por el cierre de rutas y suspensiones de vuelos al desatarse el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Caso Nahuel Gallo: con una frase de Maradona, Zago criticó a Cancillería: “Se le escapó la tortuga”

También hay pasajeros argentinos en una decena de cruceros de gran porte de las compañías MSC, Costa y TUI Cruises —entre otras— inmovilizados en los puertos de Dubái, Abu Dhabi y Doha.