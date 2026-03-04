Un argentino permanece varado en Doha tras la cancelación de vuelos por la escalada bélica

Un argentino radicado en España permanece varado en Doha luego de que su vuelo hacia Madrid fuera desviado y posteriormente cancelado en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Se trata de Gonzalo Lencina, quien regresaba de vacaciones desde Maldivas cuando la aeronave en la que viajaba debió retornar a Qatar tras detectarse movimientos en la región.

El episodio ocurrió el sábado por la mañana, cuando el avión sobrevolaba la zona de Kuwait y recibió la orden de regresar. “Mi vuelo salió y cuando llegamos a la altura de Kuwait es cuando empieza todo”, relató. Desde entonces, aguarda definiciones sobre la reapertura del aeropuerto y una nueva reprogramación, luego de que su salida fuera postergada en más de una ocasión.

Según contó, tras el aterrizaje comenzaron horas de incertidumbre en el aeropuerto, con cientos de vuelos afectados por la situación regional. “Fueron horas interminables en el aeropuerto. Creo que cancelaron 1.800 vuelos. Era una locura”, describió.

Ya instalado en el hotel asignado por la aerolínea, vivió momentos de tensión por las explosiones que se escuchaban en la zona. “Al quedarme dormido empecé a escuchar el bombardeo. Y cuando abro la ventana y veo en el cielo las explosiones, ahí me asuste, la verdad”, expresó. En ese sentido, reflexionó: “Lo ves en las noticias y te parece algo súper lejano. Hasta que vos lo entendés, te lo explica alguien, aún así no es lindo vivirlo”.

También señaló que el momento de mayor susto fue cuando recibió una notificación oficial en su teléfono con una alerta. “Me llegó una alerta al celular que decía que nos quedáramos donde estábamos, que no nos moviéramos y que nos mantuviéramos en un lugar seguro. Ahí te das cuenta de que está pasando algo en serio”.

Panorama en Qatar

En medio de la espera, Lencina explicó que pasa gran parte del tiempo observando el clima en el hotel y en el aeropuerto. “Veo la gente cómo está comiendo y moviendo la pierna todo el tiempo”, contó sobre el nerviosismo que percibe en otros pasajeros. Aun así, señaló que quienes viven allí la atraviesan de otra manera. “Ellos tienen como una dinámica que la manejan así y que la gente local la vive con mucho menos miedo”, describió.

Lencina explicó que la compañía aérea se hizo cargo del traslado y el alojamiento mientras se mantiene la suspensión parcial de operaciones. “La compañía se hizo cargo de todo, de trasladarnos, de darnos hotel. Está muy organizado”, señaló, aunque advirtió que los seguros de viaje no contemplan este tipo de situaciones: “Los seguros no te cubren cuando hay un problema de guerra, no te cubren nada”.

Además, indicó que se contactó con la Embajada de España ante la incertidumbre y por la necesidad de continuar un tratamiento médico. “Me han contactado, me han dado asistencia telefónica hablando con una persona por el tema de médicos. Me he sentido súper respaldado”, afirmó.

En cuanto a la reprogramación, sostuvo que las autoridades aeroportuarias informaron que en los próximos días habrá novedades sobre el espacio aéreo. “Nos venian contactando todos los días con las novedades que tenían hasta hoy, nos dijeron que el 6 de marzo se van a volver a contactar para informar como esta el panorama con el espacio aéreo. De acá no va a salir nadie hasta que sea un lugar seguro”, explicó. Mientras tanto, intenta mantener la calma: “Asumo que estoy acá, lo acepto, no me vuelvo loco, no me lleno de noticias y cuando me llamen, me iré”.