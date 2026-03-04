Ceferino Reato: “En 1989 el país era un caos y Menem buscó pacificar”

El periodista y escritor Ceferino Reato presentó su nuevo libro Pax Menemista, una investigación que reconstruye el contexto político, las negociaciones y las decisiones que llevaron a los indultos durante el gobierno de Carlos Menem. En diálogo con Radio Punto A Punto, sostuvo que la intención del entonces presidente fue buscar una instancia de reconciliación en un país atravesado por la crisis económica y la conflictividad militar a fines de los años 80.

Reato explicó que el proceso de escritura le demandó entre tres y cuatro meses, tras un año y medio de investigación previa. “A mí me gusta mucho escribir. Yo diría que de los formatos periodísticos es el que más me gusta”, señaló, aunque aclaró que también necesita alternar con otros trabajos para no aislarse completamente.

Consultado sobre el eje central de Pax Menemista, el autor consideró que Menem buscó una salida política en un escenario marcado por la hiperinflación, los saqueos y las tensiones dentro de las Fuerzas Armadas. “Forzado por las circunstancias en parte, porque en 1989, 1990, el país era un caos”, afirmó. Recordó que el mandatario asumió antes de lo previsto tras la crisis del gobierno de Raúl Alfonsín y describió un contexto atravesado por levantamientos carapintadas, el ataque al cuartel de La Tablada y un Ejército dividido.

En ese marco, sostuvo que la decisión de los indultos respondió a la necesidad de “pacificar el frente militar”, aunque remarcó que la iniciativa no surgió exclusivamente de ese sector. “Son los guerrilleros montoneros los que proponen esa solución política del indulto. No surge de los militares como muchos podrían pensar”, indicó. También señaló que "no todos estaban conformes con esa medida" y mencionó que incluso Jorge Rafael Videla se oponía porque consideraba que el indulto no implicaba una reivindicación.

Reato subrayó además que Menem combinó esa estrategia con gestos simbólicos orientados a cerrar viejas divisiones históricas. Mencionó la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas y la construcción del monumento a los caídos en Malvinas como parte de una política destinada a “terminar con las antinomias”. “Él la verdad que no odiaba a nadie, él quería perdonar, quería terminar con las antinomias”, afirmó, al tiempo que reflexionó sobre la persistencia de la grieta en la Argentina: “Creo que el país está atravesado por un versante que es el odio, como decía Joaquín B.González, el de Mis Montañas, hay una sola ley en la historia argentina y es la ley del odio”.

El periodista se presentará el viernes 13 de marzo a las 18 en la librería del Córdoba Shopping. Sobre su vínculo con la provincia, aseguró: “Siempre es buena. Yo tengo un libro ambientado en Córdoba que se llama Viva la Sangre, para mí es la gran ciudad del interior, la gran rival de Buenos Aires en la historia”.