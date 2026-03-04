Guillermo Francella: "Acá, más que una grieta, hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción"

El prestigioso actor Guillermo Francella advirtió que “el panorama es desolador” al analizar el presente de la industrial audiovisual y la preocupante situación que atraviesa ese sector.

“No hay trabajo”

“Más que la grieta, hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción”, afirmó en una entrevista con Puro Show Noche en el marco de la promoción de su nueva película "Playa de Lobos".

“Los dos hijos míos (Nicolás y Johanna) son actores y me lo expresan todo el tiempo: el panorama es desolador, no se filma”, agregó Francella.

“Obviamente que la televisión abierta desapareció. Cuando yo empecé había unitarios, tiras diarias, tiras semanales, siempre había muchísimo trabajo”, recordó el protagonista de “El Encargado”.

“Eso nos permitía observar la novela de la tarde y decir: ‘¿Quién es el que hace de chofer? Nos gusta este muchacho, esta chica, ¿por qué no la convocás para un casting?’”, precisó.

“La gente dejó de concurrir al cine”

“"Hoy hay algo que excede si opinás así u opinás de otro modo. Es la verdad, no hay trabajo. La gente dejó de concurrir al cine”, aseguró Francella en su análisis y explicó como las plataformas modificaron los hábitos de consumo cultural: “Te instalás con un gran sonido envolvente, estás en tu casa, la detenés para ir a tomar un café”.

“La rutina maravillosa de ir al cine desapareció”, concluyó el reconocido actor.