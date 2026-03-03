Crimen de Sebastián Villarreal: fiscalía y querella pedirán altas penas para los partícipes del homicidio

Este miércoles 4 de marzo, la Cámara 3a del Crimen integrada con jurados populares escuchará los alegatos finales en el juicio a los presuntos partícipes del homicidio de Sebastián Villarreal el 29 de febrero de 2024, que también llegaron acusados de 16 hechos de robos.

La particularidad del caso es que quienes mataron a sangre fría eran dos menores de edad: JMM (17 años al momento del crimen) fue quien le disparó con un arma de fuego. TV (14 años) conducía la moto con la cual lo interceptaron para despojarlo de su propia moto.

La Justicia Penal Juvenil declaró al primero de ellos “autor responsable de homicidio criminis causae”, pero el adolescente más joven -quien el año pasado cumplió 16 años- fue declarado “inimputable” por su edad.

RECLAMO DE JUSTICIA. Familia y amigos de Sebastián Villarreal asisten al juicio.

Raid delictivo

Según la investigación judicial, ellos integraban una banda dedicada a robar durante horas de la madrugada, sabiendo que había menos patrullaje policial. Luego vendían el producto de los asaltos, en su mayoría motocicletas.

La mayoría de los acusados de los asaltos pidió juicio abreviado. Se realizó un debate abierto únicamente para los tres imputados como partícipes del crimen de Sebastián Villarreal. Admitieron los asaltos, pero no el homicidio.

ACUSACIÓN. El fiscal de Cámara Fernando López Villagra mantendrá la acusación del homicidio en ocasión de robo.

Según pudo conocer Perfil CÓRDOBA, el fiscal de Cámara Fernando López Villagra y las abogadas querellantes, Graciela Taranto y Daniela Castro Barreiro -en representación de Martina Villarreal, hija de Sebastián- están convencidos de que las pruebas expuestas en el juicio corroboran la acusación contra Luciano Bustos (19) y Axel Escada (20) como partícipes necesarios de homicidio en ocasión de robo y Héctor Herrera (25) partícipe secundario del mismo delito.

La pena para este tipo delictivo prevé penas efectivas que pueden llegar a más de 30 años de cárcel.

TRIBUNAL. El juicio se realiza en la Cámara 3a del Crimen integrada con jurados populares.

Qué posición tienen las defensas

Como se hizo un abreviado para los 16 hechos de robo, los imputados confesaron su participación en esos delitos.

Sin embargo, Herrera, Escada y Bustos -los únicos involucrados en el homicidio- negaron su participación.

Ocurre que eran quienes habrían provisto la moto, las armas, las municiones y la logística con la cual los adolescentes asaltaron y asesinaron a la víctima. "Por eso hablamos del uso de los menores", subrayó la abogada Taranto. La letrada sostuvo, además, que si bien la calificación legal es la de partícipes de homicidio en ocasión de robo, "la pena debe ser equivalente a la sanción que se fije a los menores".

El juicio es un botón de muestra de lo que puede sobrevenir a partir de la ley recientemente aprobada por el Congreso de la Nación, que baja la edad de punibilidad a partir de los 14 años. En este caso, los adolescentes que asesinaron -ambos están alojados en el Complejo Esperanza- no fueron parte de este juicio. ¿Qué pasará cuando puedan ser castigados por la ley penal? ¿Los mayores que los usaron de “mano de obra sucia” buscarán a niños aún más pequeños, para eludir el castigo?