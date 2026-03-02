0917 hs: Cientos de aviones israelíes bombardean "en este momento" Líbano e Irán

Este lunes, el ejército israelí afirmó que está llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano, tras advertirle al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel. La represalia tiene lugar luego de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio.

"En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", advirtió el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión y completó: "Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro".

Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un "bombardeo selectivo" contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump bombardea Irán: 6 claves para entender una guerra para derrocar a Alí Jamenei

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó a través de su cuenta de X que el secretario general del movimiento islamista, Naim Qasem, era "un objetivo designado a abatir".

Este lunes temprano, periodistas de la AFP reportaron un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, feudo de Hezbolá.

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

0830 hs: Irán dice haber lanzado ataque contra la oficina del primer ministro israelí

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este lunes que lanzaron misiles contra edificios gubernamentales de Israel en Tel Aviv y contra instalaciones militares y de seguridad en Haifa y en Jerusalén Este.

"Entre los objetivos de esta décima oleada, hubo un bombardeo del complejo gubernamental del régimen sionista en Tel Aviv, ataques contra centros militares y de seguridad de Haifa y un bombardeo en Jerusalén Este", anunció el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado, difundido por televisión