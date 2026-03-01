Trump aseguró que la operación contra Irán llevará "al menos unas cuatro semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo en declaraciones al periódico británino Daily Mail que las operaciones militares siempre han llevado cierto tiempo por lo que estimó que el ataque bélico que llevan a cabo sus fuerzas y las de Israel contra distintos objetivos militares en Irán que ya derivaron en la muerte del líder religioso supremo de ese país, Alí Jameini, se extenderán por al menos "cuatro semanas".

"Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serían cuatro semanas más o menos. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que, por muy fuerte que sea, es un país grande, tomará cuatro semanas o menos", sostuvoTrump.

Aunque reconoció que su gobierno está abierto a más conversaciones con los iraníes para acercarse a un acuerdo no especificó si eso sucedería "pronto".

"Quieren hablar, pero le dije que debieron haberlo hecho la semana pasada", añadió después de la seguidilla de ataques que terminaron por diezmar la capacidad defensiva de las fuerzas del país islámico.

Noticia en desarrollo