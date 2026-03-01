Trump confirmó que en el ataque contra la República de Irán murió el líder supremo

El poderoso bombardeo lanzado por Estados Unidos e Israel en la madrugada del sábado logró su objetivo: descabezar la cúpula de Irán. Horas después del ataque, que dejó hasta el momento al menos 200 muertos, el presidente Donald Trump anunció la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Alí Jamenei.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social. En las calles de Teherán, las primeras informaciones de la muerte del clérigo, líder absoluto de Irán desde 1989, fueron recibidas con aplausos y gritos de alegría por algunos sectores sociales. Otros marcharon reivindicando la figura del clérigo.

En un discurso televisado poco antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había adelantado que el ataque destruyó “el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y que había “muchos indicios” de que había muerto.

Irán respondió a estos ataques sin precedentes con salvas de misiles contra Israel, donde murió una mujer, y también contra las bases militares de Estados Unidos en los países árabes, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Baréin. Los ataques sobre Israel continuaban en la noche del sábado.

Desde las primeras horas de la ofensiva, el ejército israelí señaló que habían atacado varios sitios donde se hallaban altos jefes militares y políticos en Teherán.

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin, entre los muertos figuran el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour; Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

El ejército israelí señaló que 200 aviones de combate habían participado en el “amplio ataque” contra Irán, alcanzando más de 500 objetivos. Sólo contra el complejo residencial del líder supremo se lanzaron 30 bombas. os medios israelíes, citando fuentes del gobierno, señalaron que tanto Netanyahu como Trump pudieron ver fotos del cadáver de Jamenei.

“Tomen el poder”. Desde primeras horas de la mañana Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

“Cuando hayamos terminado, tomen el poder, les tocará a ustedes hacerlo”, lanzó el presidente estadounidense en el video donde anunciaba el ataque. Luego fue el turno de Netanyahu: “Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro”, les dijo.

Por la noche Trump declaró a ABC News que tiene “una idea muy clara” sobre quién será el próximo líder de Irán. Aunque no dio un nombre. Entre los aspirantes figura Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica, quien celebró el ataque contra el régimen teocrático.

Reacción de Irán. Después del discurso de Netanyahu, el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una “lección inolvidable” a Estados Unidos e Israel.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra el Ministerio de Defensa y bases militares en Israel, cuyo ejército reportó “varios puntos de impacto” por disparos de misiles. Una mujer de unos cuarenta años murió en el área metropolitana de Tel Aviv.

En Irán, la Media Luna Roja dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos por los ataques israelíes y estadounidenses que, según esta organización, habrían afectado 24 de las 31 provincias del país. Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital.

Tanto Netanyahu como Trump dijeron que los bombardeos continuarán “el tiempo que sea necesario”, pese al pedido de diferentes gobierno de buscar un acuerdo.

Una escala diferente. Según el jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, fue un ataque de “una escala completamente diferente” a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que EE.UU. se unió brevemente.

Como en esa ocasión, la ofensiva viene después de semanas de advertencias y de varias rondas de negociaciones entre Washington y Teherán mediadas por Omán.

En enero, después de la represión de protestas antigubernamentales en Irán que se saldó con miles de muertos según varias oenegés, Trump había prometido “ayuda” a los iraníes.

El republicano ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenazó con atacar a la república islámica si las negociaciones sobre el programa nuclear y de misiles iraníes no culminaban en acuerdo. Las conversaciones se frustraron en los últimos días, por el rechazo de Irán a las propuestas norteamericanas.

La región, al rojo vivo. En Israel continuaban las explosiones, particularmente en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv. Pero Irán no sólo atacó al Estado hebreo. En el Golfo, varias explosiones resonaron en Riad, Abu Dabi, Doha, Dubái, Kuwait y Manama, la capital de Baréin, donde una importante base naval estadounidense resultó impactada.

Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos afirman haber interceptado proyectiles iraníes y se reservan el derecho de responder a estos disparos. Se teme que las hostilidades escalen.