Un duro y rígido clérigo en la cúspide de la República Islámica

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, un pilar de su sistema teocrático desde la revolución islámica, superó una sucesión de crisis a lo largo de su gobierno con una mezcla de represión y maniobras estratégicas.

El clérigo, de 86 años, ha dominado Irán durante las últimas tres décadas y media desde que asumió el cargo vitalicio en 1989 como líder de la revolución islámica tras la muerte del fundador revolucionario, el ayatollah Ruhollah Khomeini.

Se ha mantenido en el poder después de superar las manifestaciones estudiantiles de 1999, las protestas masivas de 2009 provocadas por unas elecciones presidenciales disputadas y las manifestaciones de 2019 que fueron brutalmente reprimidas.

También sobrevivió al movimiento “Mujer, Vida, Libertad” 2022-2023, desencadenado por la muerte bajo custodia de la mujer kurda iraní Mahsa Amini, quien había sido arrestada por presuntamente violar el estricto código de vestimenta para mujeres.

Jamenei se vio obligado a esconderse durante la guerra de 12 días contra Israel en junio del año pasado, que expuso la profunda penetración de la inteligencia israelí en la república islámica que llevó al asesinato de funcionarios de seguridad clave en ataques aéreos.

Pero sobrevivió a esa guerra y, después de que las protestas a nivel nacional sacudieran nuevamente a la república islámica a principios de este año, emergió desafiante como siempre.

Jamenei vivió hasta ahora bajo la más estricta seguridad y sus relativamente infrecuentes apariciones públicas nunca se anunciaban con antelación ni se transmitían en vivo.

Como líder supremo, nunca puso un pie fuera del país, un precedente establecido por Khomeini tras su regreso triunfal a Teherán desde Francia en 1979.

El último viaje al extranjero conocido de Jamenei fue una visita oficial a Corea del Norte en 1989 como presidente, donde se reunió con Kim Il Sung.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre su salud dada su edad, pero no hubo nada en su aparición más reciente que alimentara nuevos rumores.

Un detalle físico lo marcaba: su brazo derecho permanecía inerte. Esto se debía a que quedó parcialmente paralizado tras un intento de asesinato en 1981, que las autoridades siempre han atribuido al grupo Muyahidín del Pueblo de Irán (MEK), un viejo aliado de la revolución que luego se rebeló y fue proscrito.

Jamenei llegó a trabajar con seis presidentes electos, una posición mucho menos poderosa que la de líder supremo, incluidas figuras más moderadas como Mohamed Khatami, a quien se le permitió intentar una reforma cautelosa y un acercamiento a Occidente.

Pero al final, Jamenei siempre se ha puesto del lado de los de línea dura y la represión.

Se cree que tuvo seis hijos, aunque solo uno, Mojtaba, tiene prominencia pública. Fue sancionado por Estados Unidos en 2019 y es una de las figuras más poderosas entre bastidores de Irán.

Una disputa familiar también ha llamado la atención: su hermana Badri se peleó con su familia en la década de 1980 y huyó a Irak en medio de la guerra para reunirse con su marido, un clérigo disidente.

Algunos de sus hijos, incluido un sobrino que ahora está en Francia, se han convertido en críticos vehementes del régimen.

*AFP