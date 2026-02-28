Israel informó que el ayatolá Alí Jamenei fue hallado muerto en su búnker tras los ataques aéreos de EE.UU.

Según informes de agencias internacionales, un alto funcionario israelí afirmó que el líder supremo de Irán, Ayatolá Alí Khamenei, fue asesinado durante ataques militares conjuntos de Israel y Estados Unidos en territorio iraní. Esta versión aún no fue confirmada oficialmente por el gobierno iraní ni por Washington.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo en conferencia de prensa que “existen numerosos indicios” de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, “ya no estaría con vida”, aunque evitó confirmar de manera categórica su fallecimiento.

Además, afirmó que el complejo donde operaba Khamenei fue destruido durante los ataques y aseguró que varios comandantes de la Guardia Revolucionaria, junto con altos responsables del programa nuclear iraní, fueron abatidos. “Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario. Se requiere paciencia”, expresó.

Varios medios, con base en reportes desde Tel Aviv, mencionan que “varios cuerpos fueron recuperados del sitio del bombardeo, incluyendo el del líder iraní”, según fuentes de inteligencia israelíes.

Según publicó el Jerusalem Post, fotografías y documentación vinculadas al presunto hallazgo del cuerpo de Alí Khamenei habrían sido exhibidas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien poco antes había afirmado que “se multiplican las señales de que el tirano también dejó de existir”.

Desde Teherán rechazaron de plano esa versión. “El enemigo recurre a la guerra psicológica, que todos lo sepan”, señaló el gobierno iraní en un mensaje difundido por los medios estatales.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró conforme con la ofensiva y expresó optimismo respecto de sus resultados. Consultado sobre la posibilidad de que integrantes de la cúpula iraní hayan muerto en los bombardeos, sostuvo: “En gran medida, sí. No tenemos confirmación total, pero en buena medida fue así. Fue un ataque muy contundente”. Ante la eventual sucesión en el liderazgo iraní, añadió: “Sí. Tenemos una idea bastante clara”.

Israel, con respaldo de Estados Unidos, lanzó un ataque sorpresa contra el régimen iraní en la mañana del sábado, mientras medios locales informaban explosiones en Teherán. Trump confirmó la participación estadounidense en “importantes operaciones de combate”. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja de Irán informó que los bombardeos israelíes y estadounidenses dejaron 201 muertos y 747 heridos, y que los ataques impactaron en 24 de las 31 provincias del país.

El senador estadounidense Lindsey Graham, en defensa de la ofensiva, calificó a Trump como quien “entendió la amenaza iraní” y describió al régimen de Irán como comparable a figuras históricas profundamente negativas, argumentando que este ataque podría debilitar el poder iraní en la región.

Netanyahu, además de sugerir la muerte de Khamenei, pidió que Irán sea debilitado y llamó a la población iraní a “levantarse”, señalando que objetivos clave del régimen fueron destruidos y anunció más ataques contra miles de objetivos en Irán en los próximos días.

En los últimos minutos, el ejército israelí reportó que las alarmas se activaron “mientras se lanzan misiles desde Irán”.