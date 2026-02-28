El lider supremo iraní, Alí Jamenei, fue un "blanco directo" de los ataques, según la TV publica de Israel

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán de este sábado tuvieron entre sus blancos al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei, según informó la televisión pública israelí.

"El líder supremo iraní Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian estaban entre los blancos del ataque", señaló la emisora Kan, citando una fuente israelí.

La misma fuentes sostuvo que se desconoce el resultado de de esos ataques, sin más detalles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El régimen de Teherán había dicho horas antes que Jameneí esta a salvo en un sitio seguro fuera de Teherán.

Los ataques de EE.UU, e Israel contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado una operación militar de gran escala contra Irán, en una ofensiva que incrementó la tensión en Medio Oriente y abrió un escenario de posible escalada regional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó las “importantes operaciones de combate” y exhortó a la población iraní a “tomar las riendas de su destino” y levantarse contra el liderazgo islámico.

Reza Pahlavi definió el ataque como "una intervención humanitaria"

En simultáneo, desde el exterior, el expríncipe heredero Reza Pahlavi respaldó la ofensiva y la definió como una “intervención humanitaria”. En un mensaje difundido en redes sociales, instó a las fuerzas armadas iraníes a “dar la espalda” al líder supremo y “defender al pueblo”.

“La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio, no el gran país y la nación de Irán”, sostuvo.

Pahlavi pidió a la población permanecer en sus hogares “por ahora”, aunque llamó a estar preparados “para regresar a las calles en el momento oportuno”. “La victoria final seguirá siendo nuestra. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles”, afirmó.

Los ataques en Teherán y Jamenei como "blanco directo"

Según los primeros reportes, los ataques tuvieron como objetivo zonas cercanas a las oficinas del líder supremo iraní, Ali Jamenei. Medios estatales iraníes informaron bombardeos en distintos puntos del país, mientras que en Teherán se observaron columnas de humo. La agencia Associated Press consignó impactos en la capital y otras ciudades.

Jamenei, de 86 años, ejerce el poder desde 1989, cuando sucedió al fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeiní.

En las últimas décadas enfrentó diversas crisis internas y externas, incluida una revuelta en enero que derivó en detenciones masivas y miles de muertos, según reportes de organizaciones opositoras.

LT