sábado 28 de febrero de 2026
ACTUALIDAD
Cerca del Estrecho de Ormuz

Irán denuncia que bombas de Israel "mataron a 51 alumnas en una escuela y hay 60 heridas"

Los ataques que adjudican al ejercito judío habrían impactado de lleno en un edificio escolar en Hormorgán, al sur del país. Todavía Israel no se refirió a esas denuncias. Los detalles.

Las imágenes desde Irán, de una escuela en Hormozgan, que aseguran fue destruida por bombas israelíes, con más de 50 alumnas muertas.
Las imágenes desde Irán, de una escuela en Hormozgan, que aseguran fue destruida por bombas israelíes, con más de 50 alumnas muertas. | AFP

Los ataques de fuerzas de Israel y Estados Unidos sobre numerosos puntos de Irán habrían provocado una masacre en una escuela primaria del sur del país, precisamente en Hormozgán, cerca del Estrecho de Ormuz. Autoridades de la zona denunciaron este sábado que "misiles sionistas" impactaron de lleno en un establecimiento escolar, y la lista de alumnas fallecidas citadas por Irán ya llegaba a 51, con otras 60 estudiantes heridas, muchas de ellas en grave estado.

Las imágenes de la escuela, con la mayor parte de su estructura destruida eran dramáticas, y no hubo todavía respuestas desde el comando militar de Israel, admitiendo o rechazando esas acusaciones de tantas muertes de jóvenes.

"El número de estudiantes muertos en la escuela primaria de Shajare Tayyebeh, en Minab, Hormozgán, era inicialmente de 24, y ha ido subiendo y ya llega a 51 alumnos, estamos devastados por esta espantosa masacre cometida por Israel, indicó el gobernador de dicho distrito, según la televisión estatal.

Las imágenes desde Irán, de una escuela en Hormozgan, que aseguran fue destruida por bombas israelíes, con más de 50 alumnas muertas.

Los objetivos de los ataques, según israel

En comunicados a la prensa, el ejército israelí afirmó este sábado "haber atacado varias reuniones de altos cargos iraníes en Teherán", durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

"El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado.

EE.UU. e Israel atacan Irán: señales previas, movimientos "atípicos" en Buenos Aires y el factor China

El texto agrega que el ejército "evalúa actualmente los resultados del ataque" y se encuentra "en estado de preparación en varios frentes, por si la campaña se extiende a otros teatros de operaciones".

Las fuerzas armadas israelíes se habían preparado para este ataque "en un plan operativo elaborado durante meses", añade la nota oficial. De acuerdo con la radio y televisión pública israelí el ayatolá Alí Jamenei, guía supremo iraní, y el presidente Masud Pezeshkian estaban entre los objetivos de la ofensiva estadounidense-israelí.

"En la primera oleada, apuntamos a objetivos de alto rango, personas implicadas en los planes destinados a destruir Israel", declaró una fuente de seguridad israelí, sin aportar nombres, en una sesión informativa a la que asistió la AFP.

AFP/HB

