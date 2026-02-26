Los gremios docentes de la CGT ratifican el paro nacional pese a la convocatoria a paritarias

El paro nacional docente que anunciaron los gremios de la educación que forman parte de la CGT se encuentra totalmente ratificado por estas horas. La huelga se realizará este lunes 2 de marzo y se realizará a pesar de que la secretaria de Trabajo de la Nación convocó a los sindicalistas a una reunión paritaria, el motor del reclamo.

En una conversación con PERFIL, Sergio Romero, el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y miembro del consejo directivo cegetista, confirmó la medida de fuerza y dio una suma de motivos. El principal es mejorar el salario de los trabajadores educativos, que hoy “es de indigencia en muchas partes de país”.

“Y no se discute mejoras salariales desde febrero de 2025, cuando por decreto el Gobierno impuso un aumento de 500 mil pesos para todos los maestros y maestras, una cifra que es insuficiente para garantizar las condiciones de vida de los trabajadores”, lamentó el dirigente sindical, quien a su vez recordó que hay provincias que no poseen recursos para mantener el sistema educativo.

La cara de UDA además pretende discutir con los representantes del oficialismo garantías de inversión en la infraestructura de las escuelas técnicas, hoy a su juicio sin mantenimiento. “De esos colegios salen los profesionales que el país necesita, se necesitan fondos, es algo clave”, graficó Romero. También criticó la llamada ley de libertad educativa que ideó el Consejo de Mayo: “Cambia la sustentación del sistema educativo en 180 grados, no estamos de acuerdo”.

Por eso, el jefe gremial, que comunicó el miércoles la medida de fuerza, decidió junto con sus pares mantener el paro. La estrategia que prevalece ante la convocatoria a la paritaria es discutir aumentos salariales significativos y que en la jornada del lunes se produzcan respuestas contundentes por parte de los funcionarios libertarios. A las 16 de ese mismo día, los sindicalistas del ámbito educativo ofrecerán una conferencia de prensa en la calle Azopardo, sede de la CGT, para contar el estado de situación.

“Vamos a escuchar y esperamos una cifra. Sino, avanzaremos hacia el paro permanente”, advirtió el cuadro gremial.