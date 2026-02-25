Los gremios docentes de la CGT se suman al paro nacional de CTERA el 2 de marzo y peligra el comienzo de clases

Faltando solo cinco días para el comienzo de clases en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), gremios docentes que forman parte de la CGT, se sumarán al paro nacional organizado por CTERA el lunes 2 de marzo.

La UDA está encabezada por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y Fabián Felman lidera la CEA. Según Infobae, se decidió tomar esta medida de fuerza luego que no pudiera lograrse un acuerdo salarial con el Gobierno. Romero remarcó que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas" , y confesó "pero no las encontramos”; y su colega Felman agregó: “se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país".

UEPC anticipó que adherirá al paro nacional docente del lunes 2 de marzo

El viernes pasado, UDA y la CEA ya habían advertido, en un documento conjunto que dieron a conocer a través de sus redes sociales, que se iba a “profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”.

Y agregaron: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión —del Estado Nacional— de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina. Se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional”, y esto “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Para finalizar diciendo: “Entendemos que el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos. El salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Anuncio Gremios Docentes de la CGT 20 de febrero 2026

El paro nacional anunciado por CTERA

El Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizará un paro nacional docente y así lo anunció a través de su página web. “El Congreso Nacional de CTERA ha definido un paro nacional docente para el día 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo, y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, explica el comunicado oficial.

CTERA anunciando su paro nacional

El organismo detalló que, “entre los ejes de su plan”, se encuentran “la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa”.

Paro docente en Corrientes: reclamos salariales y rechazo a la reforma laboral

El Congreso Nacional de CTERA anunció que sus principales reclamos son los siguientes:

- “Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo”.

- “Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos”.

- “Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente”.

- “Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

- “Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.

- “No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública”.

- “Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación”.

- “Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación”.

- “Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo”.

