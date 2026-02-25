Chaco pagará el proporcional de vacaciones a docentes junto al sueldo de febrero

El Ejecutivo chaqueño informó que el proporcional de vacaciones para docentes será abonado junto con los sueldos correspondientes al mes de febrero, según el cronograma oficial difundido este martes.

De acuerdo con lo detallado, los haberes de los trabajadores activos de la administración pública provincial se acreditarán el martes 3 de marzo a partir de las 21 horas, a través de los cajeros automáticos habilitados. En esa misma fecha se depositará también el monto correspondiente al proporcional de vacaciones del sector docente.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión busca “brindar previsibilidad” y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con el sector educativo, en el marco de la política de ordenamiento financiero que viene implementando la provincia.

Ratifican el pago del Concepto Aula

En el mismo anuncio, el Ejecutivo reiteró la continuidad del Concepto Aula, el adicional que reconoce la labor de quienes se desempeñan frente a estudiantes.

Este ítem implica que los docentes perciban entre 400 y 520 puntos, lo que representa aproximadamente un 30% adicional dentro de ese concepto específico.

Según remarcaron fuentes oficiales, la herramienta apunta a fortalecer la tarea docente en las instituciones educativas, destacando el trabajo directo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y acompañando el esfuerzo cotidiano de quienes cumplen funciones en las aulas de toda la provincia.

Con este esquema, el Gobierno busca sostener los mecanismos de reconocimiento salarial vigentes mientras avanza el calendario de pagos correspondiente al inicio del ciclo lectivo.