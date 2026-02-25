Caso Loan: cómo será la audiencia preliminar y quiénes son los acusados de la sustracción del menor

La causa que conmocionó al país por la desaparición de Loan Danilo Peña entra en su etapa de definiciones procesales. Este viernes, el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNNE será la sede de la audiencia preliminar, una decisión excepcional de la Justicia Federal motivada por la complejidad técnica y la cantidad de partes intervinientes en el proceso.

A casi dos años del hecho ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, la estructura del juicio oral comienza a tomar forma. El proceso cuenta con 17 imputados, siete representantes del Ministerio Público Fiscal Federal y una veintena de abogados entre defensores y querellantes, un volumen de personas que desbordó las salas habituales de los tribunales.

Testigos clave y logística del debate

El fiscal federal Carlos Schaefer confirmó que solicitó la comparecencia de 161 testigos considerados "esenciales" para la acusación. "Ese número fija mucho cómo va a ser el desarrollo del debate; no es lo mismo que declaren 500 personas a que lo hagan 161", explicó el funcionario, subrayando la intención de agilizar los tiempos procesales.

Durante la audiencia de este viernes, el tribunal integrado por magistrados de Corrientes, Formosa y el sur del país definirá la frecuencia de las jornadas (se prevén dos o tres veces por semana) y la fecha de inicio. La fiscalía y la querella presentaron un pedido formal para que el debate comience de manera "urgente", con un plazo no mayor a 30 días.

La hipótesis de la Fiscalía: "De ahí lo sacaron"

Schaefer fue contundente respecto al avance de la investigación y lo que se ventilará en el juicio oral. "Tenemos acreditada una primera parte, que es que de ahí lo sacaron", señaló a radio Dos en referencia al naranjal de 9 de Julio, el último lugar donde se vio al niño.

La acusación se dividirá en dos grandes ejes:

Siete involucrados directos: personas sobre las cuales la fiscalía afirma tener pruebas determinantes de su participación en la sustracción del menor. Diez imputados por entorpecimiento: un grupo que, según la investigación, intervino activamente para desviar el proceso judicial y ocultar la verdad.

Cabe destacar que para esta instancia preliminar no es obligatoria la presencia de los detenidos, ya que se tratarán cuestiones estrictamente técnicas y organizativas previas a la exposición de la acusación formal.

Los dos grupos de imputados

La Justicia ha dividido la responsabilidad de los acusados en dos grupos diferenciados según su grado de participación y el delito cometido.

1. Núcleo principal (sustracción y ocultamiento): son las siete personas que estuvieron presentes en el almuerzo o en los momentos inmediatos a la desaparición en el naranjal. Sobre ellos recae la acusación principal:

Laudelina Peña (tía del menor)

Walter Maciel (excomisario de 9 de Julio)

Victoria Caillava y Carlos Pérez (el matrimonio que participó del almuerzo)

Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez.

2. Grupo por entorpecimiento y falso testimonio: Este segundo grupo, compuesto por diez personas, está acusado de desviar la investigación y obstaculizar el proceso judicial: