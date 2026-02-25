Hallaron la lancha vacía de un empresario que navegaba hacia Corrientes: operativo de Prefectura

La región costera entre Santa Fe y Corrientes se encuentra en estado de alerta tras la desaparición del empresario Marcelo Boschi (55). El titular de la firma “De Buena Madera” salió a navegar el martes por la madrugada desde el puerto santafesino con destino a la ciudad de Goya, pero su embarcación fue encontrada horas después completamente vacía.

Boschi zarpó alrededor de las 05:00 desde la Guardería Náutica Amarras a bordo de una lancha tipo Tracker Cargo de 6,40 metros, identificada con el nombre de su emprendimiento y motorizada por un Yamaha de 115 hp. Según los primeros datos de la investigación, el empresario viajaba solo y llevaba puesto el chaleco salvavidas al momento de iniciar la travesía.

El hallazgo de la embarcación

La preocupación escaló rápidamente cuando la lancha fue localizada a la deriva en el riacho Correntoso, aproximadamente a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Al ser abordada por los rescatistas, la nave no presentaba ocupantes ni signos evidentes de violencia o accidentes.

A partir de ese momento, los intentos por contactar a Boschi a su teléfono celular resultaron infructuosos, lo que dio inicio a un protocolo de búsqueda y rescate coordinado por la Prefectura Naval Argentina.

Operativo de búsqueda en curso

La fuerza de seguridad nacional desplegó un operativo que incluye patrullajes con embarcaciones rápidas y el apoyo de medios aéreos para sobrevolar los bancos de arena y las zonas de densa vegetación del Delta.

La colaboración de la comunidad local es clave: pescadores y vecinos de la zona se sumaron a la búsqueda. Algunos testigos afirmaron haber visto a Boschi navegando temprano en la mañana e incluso habrían intercambiado breves palabras con él antes de que se perdiera el rastro.

La desaparición de Boschi ha causado una profunda conmoción en el arco empresarial de Reconquista y Goya. Amigos y familiares permanecen en la zona del puerto a la espera de novedades, mientras se mantienen todas las hipótesis abiertas sobre lo ocurrido en el trayecto fluvial.