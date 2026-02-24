Suben los peajes en el Corredor III: Chaco y Corrientes pagarán $1.500 en el puente y Makallé

A partir de este jueves, el tránsito por las estaciones del Corredor III, que atraviesa Chaco, Corrientes y parte de Misiones, tendrá nuevos valores. La medida fue oficializada por Vialidad Nacional mediante la Resolución 248/2026 y alcanza a los tramos concesionados a Corredores Viales S.A.

Para los vehículos particulares de hasta dos ejes y 2,30 metros de altura, el costo será de $1.500 en puntos clave como el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que une Resistencia y Corrientes, y la estación de Makallé, sobre la Ruta Nacional 16.

Pero la actualización no se limita a esos accesos estratégicos para el Chaco: también impacta en las cabinas de Corrientes incluidas en el corredor, como Riachuelo, Ituzaingó y General Belgrano, además de estaciones en territorio misionero.

Segundo aumento en menos de un año

El ajuste se suma al incremento aplicado en 2025, cuando la tarifa había pasado de $1.000 a $1.300. La nueva actualización consolida otro aumento en un corredor que es clave para el movimiento diario de trabajadores, estudiantes, transporte de cargas y circulación sanitaria entre provincias del NEA.

Cómo quedan las demás categorías

El nuevo esquema establece:

$3.000 para vehículos de hasta dos ejes que superen los 2,30 metros o tengan rueda doble.

$4.500 para tres o cuatro ejes hasta 2,30 metros.

$6.000 para tres o cuatro ejes de mayor porte.

$7.500 para cinco o seis ejes.

$9.000 para más de seis ejes.

TelePASE sin beneficio económico

Uno de los cambios más significativos es que se elimina la tarifa diferencial para quienes utilicen TelePASE. Desde ahora, el pago electrónico tendrá el mismo valor que el efectivo.

Si bien el organismo nacional promueve su uso para agilizar el tránsito, ya no habrá incentivo económico para adherirse al sistema. La actualización se enmarca en la revisión de costos operativos de los corredores nacionales y en el proceso de reorganización de Corredores Viales S.A., que atraviesa una etapa de redefinición en el esquema de concesiones.