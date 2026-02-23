Bridgerton 4: el ranking salarial de los actores que generó polémica a tres días del estreno de la segunda parte

A tan solo tres días del estreno de la segunda parte de Bridgerton 4, el jueves 26 de febrero, una filtración sobre el presunto ranking salarial de los actores volvió a poner a la exitosa serie de época en el centro de la escena. La producción producida por Shonda Rhimes que lidera Netflix, no solo genera conversación por sus romances, intrigas y lujosos escenarios, sino ahora también por las diferencias económicas entre sus protagonistas.

Según trascendió en medios internacionales especializados en espectáculos, los contratos de los actores principales habrían experimentado modificaciones sustanciales tras el éxito global de las temporadas anteriores.

De acuerdo con versiones difundidas en la prensa británica y estadounidense, los intérpretes con mayor trayectoria o con más tiempo dentro de la serie encabezarían el ranking salarial, mientras que quienes asumieron el rol protagónico en la nueva entrega percibirán cifras considerablemente distintas. Esta situación generó cuestionamientos entre los fanáticos, que consideran que el peso narrativo de cada temporada debería reflejarse en la remuneración.

La presunta disparidad entre algunos miembros del elenco, encendió el debate en redes sociales. En producciones de alto presupuesto, los salarios suelen renegociarse temporada a temporada, especialmente cuando la serie logra niveles récord de audiencia.

Bridgerton 4, la reina Charlotte

Mientras tanto, la expectativa por el estreno de la segunda y ultima parte de Bridgerton 4 va en aumento. La serie continúa siendo una de las producciones más vistas del catálogo global de Netflix y mantiene un fuerte impacto cultural, tanto por su estética como por la reinterpretación moderna del drama de época.

El debate cobró fuerza porque la cuarta temporada marca un nuevo eje romántico dentro del universo Bridgerton, con cambios en el foco narrativo y mayor protagonismo para personajes que anteriormente ocupaban un rol secundario.

Aunque no existe confirmación oficial y los montos deberían tomarse con cautela, distintos portales locales aseguran que las estrellas del drama romántico podrían estar cobrando sueldos millonarios por cada temporada en la que participan.

Nicola Coughlan, la mejor paga

En el primer lugar del supuesto ranking salarial se encontraría Nicola Coughlan, la intérprete de Penelope Featherington, quien estaría cobrando unos US$2 millones por temporada, convirtiéndose en la figura mejor remunerada de la serie de época británica.

Cuánto gana Luke Thompson en Bridgerton 4

Uno de los nombres que más resonó tras la difusión del ranking fue el de Luke Thompson (Benedict Bridgerton), quien adquirió mayor relevancia en esta etapa de la historia. Según estimaciones publicadas por medios internacionales, el actor británico gana una suma cercana a los 1.000.000 de dólares por episodio en Bridgerton 4, aunque estos números no fueron confirmados oficialmente por la plataforma ni por su entorno.

Benedict Bridgerton

La comparación con otros integrantes del elenco especialmente aquellos que lideraron temporadas anteriores, desató la polémica. Algunos fanáticos sostienen que Luke Thompson debería figurar entre los mejores pagos al asumir un rol central en la trama, mientras que otros señalan que los contratos suelen contemplar factores como antigüedad, popularidad previa y acuerdos firmados antes del boom internacional de la serie.

En la industria televisiva, este tipo de debates no es nuevo. Las renegociaciones salariales suelen convertirse en tema de conversación cuando una ficción alcanza éxito global. Casos similares se dieron en otras series populares, donde el crecimiento de audiencia impulsó aumentos progresivos para el elenco principal.

