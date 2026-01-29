Tras el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, la novela romántica ambientada en la época de la Regencia volvió a instalarse entre los contenidos más comentados de Netflix. La nueva entrega, centrada en Benedict Bridgerton, reavivó el interés por el destino de la familia creada por Julia Quinn y abrió interrogantes sobre cómo seguirá la historia en las próximas temporadas.

En este contexto, Netflix ya confirmó oficialmente que la serie continuará con una quinta y una sexta temporada. Aunque aún no hay fechas de estreno cerradas, distintas declaraciones del equipo creativo, señales dentro de la propia ficción y referencias a los libros originales permiten anticipar qué romances ocuparán el centro de la escena y cuáles serán los tiempos de producción.

La temporada 4 y las pistas sobre el futuro de la serie

La cuarta temporada de Bridgerton gira en torno a Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo mayor de la familia, quien queda fascinado por la misteriosa Dama de Plata, Sophie Beckett (Yerin Ha), durante el tradicional baile de máscaras organizado por su madre. A lo largo de los primeros cuatro episodios, la historia desarrolla un romance marcado por el misterio y las diferencias de clase.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Llegó a Netflix la cuarta temporada de Bridgerton: cuántos capítulos son y cuándo se estrena la segunda parte

Mientras el vínculo entre Benedict y Sophie ocupa el eje central, el resto de los hermanos queda en un segundo plano. Anthony (Jonathan Bailey), Colin (Luke Newton) y Francesca (Hannah Dodd) aparecen ya instalados en la vida matrimonial, mientras que Eloise (Claudia Jessie), Gregory (Will Tilston) y Hyacinth (Florence Hunt) continúan sin encontrar su “felices para siempre”.

Daphne (Phoebe Dynevor), en tanto, vive alejada de la vida social de Londres, instalada en el campo junto a su esposo Simon Basset (Regé-Jean Page) y sus hijos. Este corrimiento de personajes históricos dentro de la serie refuerza la lógica de rotación de protagonismos que caracteriza a la saga.

El estreno de la cuarta temporada también funcionó como escenario para una confirmación clave. Durante la presentación en París, la showrunner Jess Brownell confirmó públicamente que las temporadas 5 y 6 ya están en marcha. Vestida con un traje marrón chocolate y guantes a juego, Brownell llamó la atención por un detalle: un pañuelo blanco bordado con las iniciales “E” y “F”.

Las temporadas 5 y 6 narrarán las historias románticas de Eloise y Francesca Bridgerton.

“Los dos personajes con las iniciales en mis pañuelos tendrán temporadas en la quinta o sexta”, declaró Brownell a Deadline en la alfombra roja. “¿En qué orden? No lo sé”, agregó al ser consultada al respecto.

Qué se sabe sobre las temporadas 5 y 6: romances, libros y posibles fechas

La “E” del pañuelo no deja demasiadas dudas: corresponde a Eloise Bridgerton, la segunda hija mayor de la familia. A diferencia de sus hermanas, Eloise siempre mostró resistencia a las convenciones del matrimonio y una mirada crítica sobre las normas sociales. Sin embargo, con su mejor amiga Penélope Featherington (Nicola Coughlan) ya casada con Colin, su atención podría desplazarse hacia su propia historia personal.

En las novelas de Julia Quinn, Eloise es la protagonista del quinto libro de la saga, To Sir Phillip, With Love. En esa historia, comienza una correspondencia con Sir Phillip Crane, viudo de Marina, a quien los espectadores conocieron brevemente en la primera temporada. El vínculo epistolar evoluciona con el tiempo y deriva en una relación inesperada.

Bridgerton 4: el amor entre Benedict y Sophie llega con una historia de cuento

La “F”, por su parte, remite a Francesca Bridgerton. Aunque su historia ya tuvo un desarrollo relevante en la tercera temporada -cuando se casa con John Stirling (Victor Alli), conde de Kilmartin-, las novelas dejan en claro que ese no es su destino final. Su libro es When He Was Wicked, la sexta entrega de la saga.

En ese relato, los hechos mostrados en la serie funcionan como un extenso flashback. Lord Stirling muere trágicamente a solo dos años de matrimonio y Francesca, embarazada de su primer hijo, sufre un aborto espontáneo. Durante cuatro años atraviesa el duelo por la pérdida de su esposo y de su hijo antes de reencontrarse con el amor junto a Michael Stirling, primo de John.

En la adaptación televisiva, Netflix introdujo un cambio significativo: Michael fue transformado en Michaela Stirling (Masali Baduza), una decisión que abre la puerta al primer romance queer protagónico dentro del universo Bridgerton.

“Francesca se junta con John Stirling, y me encanta esa relación”, explicó Brownell al final de la tercera temporada. “Creo que mucha gente estará de acuerdo con Francesca y John, al igual que yo. Pero parte de su exploración futura se centrará en si realmente falta algo. Los lectores de los libros sabrán lo que significa cuando conozca a Michaela”.

Los productores aseguran que el plan es adaptar las ocho novelas, una por temporada y por hijo de Violet Bridgerton.

En cuanto a las fechas, Netflix todavía no confirmó oficialmente cuándo se estrenará la quinta temporada. Sin embargo, los tiempos de producción permiten trazar un escenario probable. La quinta temporada comenzaría a rodarse en marzo de 2026 en el Reino Unido, con un estreno estimado recién para 2027 o incluso 2028, mientras que se espera que la sexta entrega llegue con suerte dos años después de su predecesora, es decir, recién para 2029 o 2030.

“Estamos trabajando para intentar estrenar las temporadas más rápido, pero filmarlas toma ocho meses, luego hay que editarlas y doblarlas a todos los idiomas”, explicó Brownell a The Hollywood Reporter. “Y escribirlas también lleva mucho tiempo, así que vamos a un ritmo de dos años”.

Con el respaldo del éxito, ya que la serie fue el drama romántico más demandado del mundo en 2024 según Guinness World Records, la guionista Shonda Rhimes ya dejó en claro que el plan es adaptar las ocho novelas, una por cada hijo de Violet Bridgerton. “Exactamente ocho. La serie Bridgerton tiene ocho hijos. Violet Bridgerton y sus ocho hijos se casaron. Así que cada temporada tiene un hijo”, afirmó la creadora.