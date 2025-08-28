Bridgerton tendrá temporada 5 y 6: qué se sabe hasta ahora y cómo seguirá la trama

La alta sociedad londinense tiene motivos para festejar. Netflix confirmó que Bridgerton no solo estrenará su cuarta temporada en 2026, sino que también regresará con una quinta y una sexta entrega. La noticia llegó de manera oficial en mayo de este año, a través de una carta firmada por la propia Lady Whistledown y publicada en redes sociales.

“Querido y gentil lector, rara vez se le concede a este autor la oportunidad de compartir con usted tal información. Con gran satisfacción puedo anunciar que Bridgerton regresará para las temporadas 5 y 6. Celebren como corresponde”, escribió la enigmática narradora.

Desde su debut en 2020, Bridgerton se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma. La temporada 1 y la 3 se ubican actualmente entre las producciones más populares de la plataforma, mientras que el spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story también arrasó en el Top 10 global. Con este éxito asegurado, el universo creado por Shonda Rhimes se prepara para expandirse aún más.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Todo sobre la cuarta temporada de Bridgerton: cuándo se estrena, de qué trata y quiénes se unen al reparto

Mientras tanto, los fanáticos deberán esperar hasta 2026 para reencontrarse con la familia Bridgerton en la cuarta temporada, que estará centrada en Benedict y su historia de amor con Sophie. Pero, ¿qué pasará después?

Cómo será la temporada 5 de Bridgerton

La serie se inspira en las novelas de Julia Quinn, que narran la historia de los hermanos Bridgerton en orden cronológico. Si los guionistas siguen la línea de los libros, la quinta temporada estará dedicada a Eloise (Claudia Jessie), tal como sucede en To Sir Phillip, With Love.

En esta historia, Eloise comienza a cartearse con Sir Phillip Crane (Chris Fulton), a quien los espectadores conocieron en la primera temporada como el cuñado de Marina (Ruby Barker). Tras la trágica muerte de Marina, Phillip queda viudo y al cuidado de sus hijos. La relación epistolar con Eloise se transforma poco a poco en un vínculo mucho más profundo.

El libro plantea un viaje emocional en el que Eloise, considerada “solterona” a sus 28 años, se enfrenta al dilema de aceptar una propuesta inesperada de matrimonio. Aunque al principio se muestra reacia, la atracción entre ambos crece y la impulsa a visitar a Phillip, sin saber qué encontrará allí.

Todavía no hay confirmación oficial de que Netflix respete exactamente esta trama, ya que la serie ya se desvió del orden original de los libros al adelantar la historia de Colin y Penélope en la tercera temporada. Sin embargo, todo apunta a que Eloise podría convertirse en la gran protagonista de la temporada 5.

Qué pasará en la temporada 6 de Bridgerton

La sexta entrega podría enfocarse en Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), según lo relatado en el libro When He Was Wicked. En la serie, Francesca se casó en la temporada 3 con John Stirling, conde de Kilmartin. Sin embargo, la trama futura traerá un giro dramático.

En la novela, John muere, dejando viuda a Francesca. A partir de allí, se desarrolla un romance con Michael Stirling, primo del conde, quien secretamente siempre estuvo enamorado de ella. Netflix, sin embargo, ya introdujo un cambio importante: el personaje fue adaptado como Michaela (Masali Baduza), lo que podría dar lugar al primer romance queer en el rol protagónico de la saga.

Este giro narrativo marcaría un antes y un después en Bridgerton, no solo por la representación sino también por la intensidad emocional de la historia, ya que Francesca deberá atravesar el duelo por su esposo y, al mismo tiempo, enfrentar sentimientos inesperados hacia Michaela.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre si la serie mantendrá cada detalle del libro, la sexta temporada promete ser una de las más intensas y emotivas, explorando el amor en medio del dolor y la culpa.

"Downton Abbey" llega a su fin con una tercera película: todo sobre la trama, el estreno y el reparto

El reparto que regresa y las nuevas incorporaciones

Uno de los mayores atractivos de Bridgerton es su variedad de talentos en el elenco. Para la temporada 4 ya está confirmada la participación de Luke Thompson como Benedict, acompañado por Yerin Ha en el papel de Sophie Baek, la misteriosa Dama de Plata.

Además, volverán Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Simone Ashley (Kate Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope), Luke Newton (Colin), Claudia Jessie (Eloise), Hannah Dodd (Francesca) y Ruth Gemmell (Violet), entre otros. También seguirá la icónica narración de Julie Andrews como Lady Whistledown.

El regreso de personajes como Lady Danbury (Adjoa Andoh) y la Reina Charlotte (Golda Rosheuvel) asegura que las intrigas políticas y sociales de la alta sociedad sigan siendo parte de la trama. Por otro lado, las incorporaciones de Victor Alli (Lord John Stirling) y Masali Baduza (Michaela Stirling) serán claves para el futuro arco de Francesca.

De cara a la temporada 5 y 6, es probable que Netflix anuncie nuevos fichajes, sobre todo relacionados con los intereses románticos de Eloise y Francesca, que marcarán el eje central de las historias. Hasta entonces, los fanáticos esperan ansiosos los próximos comunicados de Lady Whistledown.