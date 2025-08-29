Hace cinco años Netflix sorprendía con el estreno de Bridgerton, una de sus producciones más exitosas de todos los tiempos. Basada en las novelas de Julia Quinn y llevada a la pantalla por Shonda Rhimes, la serie se transformó en un fenómeno cultural global. Desde entonces, la plataforma buscó repetir esa fórmula mágica con distintos proyectos de época, como El gatopardo, Palacio de invierno, El Decamerón o la española Manual para señoritas.

Ahora, Netflix apuesta fuerte a un clásico indiscutido: Orgullo y prejuicio, la célebre novela de Jane Austen publicada en 1813. La obra, considerada uno de los pilares de la literatura inglesa, cuenta la historia de las hermanas Bennet, la presión social del matrimonio en la Inglaterra del siglo XIX y la compleja relación entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy.

La plataforma prepara una miniserie de seis episodios que buscará posicionarse como la gran rival no solo de Bridgerton, sino también de The Crown, la otra joya de época que conquistó al público y a la crítica. La apuesta busca mostrar un enfoque fresco de una de las historias más amadas de todos los tiempos.

Aunque aún no tiene fecha confirmada, todo indica que la serie se estrenará en 2026. Mientras tanto, los fanáticos pueden ver en Netflix la aclamada película de 2005 dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley, que obtuvo cuatro nominaciones al Oscar.

El elenco de la serie de Orgullo y prejuicio de Netflix

La plataforma reunió a un reparto de primer nivel para encarnar a los personajes creados por Austen. Olivia Colman, ganadora del Oscar por La favorita y recordada como la Reina Isabel II en The Crown, interpretará a la señora Bennet, madre de las cinco hijas. Emma Corrin, quien se destacó como la princesa Diana en la misma serie, dará vida a Elizabeth Bennet, la protagonista inteligente y adelantada a su tiempo.

El papel de Mr. Darcy estará en manos de Jack Lowden, conocido por Dunkerque y María, Reina de Escocia. El elenco se completa con Freya Mavor como Jane Bennet, Daryl McCormack como el señor Bingley, Rufus Sewell como el señor Bennet, Louis Partridge como George Wickham, Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh, Siena Kelly como Caroline Bingley y Jamie Demetriou como el señor Collins.

Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet y Jack Lowden a Mr. Darcy.

También se incorporan Rhea Norwood como Lydia Bennet y las debutantes Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty Bennet, respectivamente. La primera imagen oficial difundida por Netflix muestra a las cinco hermanas caminando junto a su madre en un campo inglés, mostrando el tono clásico que tendrá la producción.

“Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad única en la vida”, declaró Corrin a Deadline. “Poder dar vida a este icónico personaje junto a Olivia y Jack, con los fenomenales guiones de Dolly Alderton, es un verdadero honor. Estoy deseando que una nueva generación se enamore de esta historia de nuevo”.

Una adaptación fiel a la obra original

La miniserie será dirigida por Euros Lyn, conocido por su trabajo en Doctor Who y Sherlock, mientras que los guiones estarán a cargo de la novelista y guionista Dolly Alderton, autora de Everything I Know About Love.

“Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, es el anteproyecto de la comedia romántica. Ha sido una alegría volver a profundizar en sus páginas para encontrar formas tanto familiares como frescas de dar vida a este libro”, explicó Alderton en declaraciones difundidas por Netflix.

La plataforma promete que esta será una adaptación “fiel y clásica” de la novela, a diferencia de la polémica versión de Persuasión estrenada en 2022, que recibió críticas mixtas por su exceso de modernización. El objetivo es conservar el espíritu original de Austen al mismo tiempo que se ofrece un relato atractivo para las audiencias contemporáneas.

Publicada en 1813, Orgullo y prejuicio fue adaptada numerosas veces. Entre las más recordadas están la miniserie de la BBC de 1995 con Colin Firth y Jennifer Ehle, y la película de 2005 protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. En el cine, la crítica del New York Times elogió aquella versión como “una mezcla de romance, detalles históricos y sátira social tan satisfactoria, exuberante y sólida”.

Una apuesta de Netflix al legado de Jane Austen

La noticia llega en medio del éxito sostenido de Bridgerton, que ya prepara su cuarta temporada, y confirma la estrategia de Netflix de consolidar un catálogo fuerte en el género histórico-romántico. La elección de Austen no es casual, ya que sus novelas siguen siendo best sellers más de 200 años después e inspiraron incontables adaptaciones teatrales, televisivas y cinematográficas.

Alderton, la guionista, resumió el espíritu de la producción: “Una vez en una generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia, y me siento muy afortunada de poder ser parte de ella. Con Euros Lyn dirigiendo y un elenco estelar, estoy emocionada de volver a presentar a Lizzie y al señor Darcy tanto a quienes consideran este libro su favorito, como a quienes aún no han tenido el placer de conocerlos”.

