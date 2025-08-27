La cuarta temporada de Bridgerton acaba de terminar su rodaje y Netflix ya adelantó parte de lo que se podrá ver en sus capítulos. La serie, que se transformó en un fenómeno global, vuelve con nuevas intrigas, romances y la incorporación de flamantes personajes a la alta sociedad londinense.

Uno de los momentos más comentados del adelanto fue el encuentro de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) con una misteriosa “Dama de Plata” en el icónico baile de máscaras de Lady Bridgerton. Esa joven es Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, quien se convierte en la gran protagonista romántica de esta temporada.

La producción también presentó fotos oficiales donde se destacan las mejores amigas, Penelope (Nicola Coughlan) y Eloise (Claudia Jessie), ahora más unidas que nunca tras las pruebas vividas en la temporada pasada. Según la showrunner Jess Brownell, esta relación tendrá un desarrollo más profundo y maduro.

Además, se confirmaron nuevos escenarios de filmación, entre ellos la casa de campo de Benedict, My Cottage, y se mostraron adelantos de vestuario en el evento Season of Love 2025, celebrado el pasado Día de San Valentín .

¿De qué trata la temporada 4 de Bridgerton?

La historia pone el foco en Benedict, el segundo hijo Bridgerton, quien hasta ahora se había mostrado reacio a casarse. Todo cambia cuando conoce a Sophie en el baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Ella es una doncella ingeniosa que oculta secretos y que, bajo la identidad de la enigmática “Dama de Plata”, conquista al joven bohemio.

Luke Thompson destacó la fuerza del guion de esta nueva entrega: “Los guiones que Jess (Brownell) y su equipo han creado son dinamita. Son realmente emocionantes”. El actor señaló que la trama será un giro del clásico cuento de Cenicienta, pero adaptado al universo de Bridgerton.

Yerin Ha como Sophie Baek.

Por su parte, Yerin Ha resaltó que Sophie es un personaje desafiante: “Lo que me atrajo de Sophie es que inmediatamente tiene obstáculos, algo que debe superar constantemente. Ya sea esta lucha por el estatus social o el esfuerzo de ocultar sus sentimientos hacia Benedict”.

La dupla protagonista trabajó intensamente para construir una relación creíble y con matices. “Lo que destaca de la temporada 4”, dijo Thompson, “es que muestra la lucha entre un cuento de hadas clásico y la realidad del mundo. En su mejor versión, el amor verdadero ocurre en medio de eso”.

El elenco de la cuarta temporada de Bridgerton

La nueva temporada mezcla rostros conocidos con incorporaciones que prometen dar que hablar. El elenco confirmado incluye a:

Luke Thompson como Benedict Bridgerton.

como Benedict Bridgerton. Yerin Ha como Sophie Baek.

como Sophie Baek. Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton.

como Anthony Bridgerton. Simone Ashley como Kate Bridgerton.

como Kate Bridgerton. Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton.

como Penelope Bridgerton. Claudia Jessie como Eloise Bridgerton.

como Eloise Bridgerton. Golda Rosheuvel como la reina Charlotte.

como la reina Charlotte. Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown.

A ellos se suman Katie Leung como Lady Araminta Gun, una madre estricta y ambiciosa, y sus hijas debutantes en la sociedad londinense: Rosamund Li (Michelle Mao), decidida a conquistar a Benedict, y Posy Li (Isabella Wei), más amable y soñadora.

También regresan Emma Naomi (Alice Mondrich) y Hugh Sachs (Brimsley), que ganan mayor protagonismo en esta entrega. La showrunner Jess Brownell explicó que estas nuevas dinámicas buscan ampliar el mundo de Bridgerton y mostrar tanto el esplendor de la aristocracia como la vida de quienes la sostienen.

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington.

Fecha de estreno y episodios confirmados

Netflix anunció que la temporada 4 de Bridgerton constará de ocho episodios y ya finalizó su rodaje en los estudios de Shepperton, a las afueras de Londres. Allí se construyeron escenarios completos con arquitectura georgiana y de la Regencia, lo que permitirá ampliar el universo visual de la serie.

Aunque aún no hay fecha exacta de estreno, la plataforma confirmó que la nueva entrega llegará en 2026. Los rumores indican que podría lanzarse a mediados de año, siguiendo el calendario habitual de la saga.

Pero las novedades no terminan allí. La plataforma ya aseguró que la familia Bridgerton volverá también en las temporadas 5 y 6, lo que garantiza más romances, bailes y secretos de sociedad.