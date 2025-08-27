Ariel Staltari reveló los secretos de El Eternauta en el programa de Mario Pergolini

El productor televisivo, Ariel Staltari reveló los secretos de la serie El Eternauta en una charla mano a mano con Mario Pergolini en el talk show “Otro día perdido”, durante la que significó: “Stagnaro descubrió algo en mí que yo no sabía que podía hacerlo” y reveló que se la consideró como el ‘proyecto maldito’ porque mucha gente intentó llevarla a cabo y no pudieron. Además, señaló que siempre la pensaron como serie.

El actor de la serie argentina que se ganó los elogios del público tras su éxito en Netflix, habló sobre el desafío que representó su realización y su relación con el director Bruno Stagnaro.

En el marco de la entrevista otorgada al programa emitido por Canal Trece, Staltari contó que la idea de transformar a “El Eternauta” en una teleserie surgió a finales del 2018 y empezaron a elaborarla en un “camino que tuvo muchas idas y vueltas”.

“De tanto en tanto, con Rodrigo (De La Serna), por ahí nos vemos más seguido. Y bueno, con Bruno Stagnaro, el creador, lo veo porque ahora también trabajo con él en su equipo autoral”, contó Staltari

Ariel Staltari: “Yo no escribí ni una carta de amor y pasé a escribir una serie”

El reconocido actor por su papeles destacados en Okupas y su reaparición en la pantalla chica como parte de Un gallo para Esculapio, Ariel Staltari, recurrió al humor y expresó: “Yo no escribí ni una carta de amor y pase a escribir una serie”.

El artista se refirió a Okupas en “Otro día perdido” y denotó la importancia que tuvo para su carrera, al decir que “hoy, 20 y pico de años después, me siguen identificando con ese personaje tan icónico. Después “El Eternauta”. Fue loco lo que pasó con El Eternauta”.

En este sentido, Staltari rememoró los tiempos en los que tuvo que atravesar una grave enfermedad y aseguró que “Okupas fue la puerta para salir a jugar, divertirme y olvidarme del tema. No avisé nada. Había una intuición ahí que me decía, no, no digas nada, que te borran. Me hacía quimio en tratamiento ambulatorio y antes o después lo hacía, antes de ir a grabar o después”.

