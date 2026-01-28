Coplera salteña en el Festival de Cosquín: "No nos quedemos calladitos porque el silencio es lo peor que nos puede pasar"

La coplera salteña Mariana Carrizo cuestionó la “indiferencia del Estado” ante los incendios en la Patagonia en la cuarta luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Incendios en la Patagonia

Carrizo envió “un abrazo muy fuerte y un grito muy fuerte para acompañar a las familias allá en la Patagonia que están atravesando está indiferencia del Estado ante tanta inclemencia del fuego”.

“Abrazo y no nos quedemos calladitos porque el silencio es lo peor que nos puede pasar”, enfatizó la artista que fue bien recibida por el público.

“No tengo plata ni miedo”

“Lo pienso así desde mi lugar, mi postura. Todo es política. Una cosa es política partidaria, pero todo es política. Cada uno dice lo que quiere. Cada uno tiene que expresarse como lo sienta. Yo lo siento así”, expresó Carrizo.

“Todo es política. Desde lo que yo elijo cantar, decir, no decir. Yo no tengo ni plata ni miedo”, agregó en declaraciones a Canal 10 al fijar postura sobre la polémica de si los artistas deben o no expresar sus posiciones políticas en los escenarios.

Qué dijo el programador de Cosquín 2026

El programador de Cosquín, Diego Olmos, aseguró que el evento “siempre fue un festival atravesado por la polémica”. “Cosquín sin polémica no es Cosquín. Antes, durante y después del festival siempre hubo algo de qué hablar”, subrayó.

“Nosotros no sacamos ni ponemos artistas por lo que dicen políticamente. Vivimos en democracia y Cosquín siempre fue un espacio de libertad. El artista es libre de decir lo que quiera, pero también se juega a la reacción del público: a los aplausos o a los silbidos”, añadió en diálogo con Cadena 3.

“Cosquín no marca ninguna línea política, ni para un lado ni para el otro. Eso ya no va más. La responsabilidad es del artista, no de la organización”, concluyó.

Definiciones políticas

Esta edición del festival está marcada por las definiciones políticas de algunos artistas desde el escenario.

En la segunda luna, el poeta Hugo Rivella recitó un poema en el que habría aludido al presidente Javier Milei en duros términos.

"Del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado", pronunció en una parte de su proclama.

En la tercera luna la cantante Luciana Jury cuestionó la gestión del expresidente Mauricio Macri mientras que la artista trans Susy Shock afirmó que hay un "folklore cómplice del poder" en alusión a la presentación del Chaqueño Palavecino junto al presidente Milei en Jesús María.