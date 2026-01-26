Poeta en el Festival de Cosquín 2026: "Del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado"

El poeta Hugo Rivella fue el encargado de abrir la segunda luna del Festival de Cosquín 2026 con un poema en el que presuntamente se refirió en duros términos al presidente Javier Milei y que desató la polémica en las redes sociales, días después de que el primer mandatario visitara el Festival de Jesús María y fuera ovacionado por una multitud.

Festival de Cosquín

El coordinador del “Encuentro de Poetas” que se realiza todos los años en la ciudad del Valle de Punilla recitó este domingo unos versos antes de que se escuchara el tradicional grito de apertura “¡Aquí Cosquín!”.

Aunque el poeta no hizo nombres propios, se interpretó que en una parte de su obra habría aludido con dureza al presidente Javier Milei.

Coplanacu sobre Milei: "Alguien que ningunea el reclamo social no puede venir a sumarse a la celebración del pueblo"

“Se cree un león”

Así pronunció en una parte del recitado:

“Abrir el corazón como si estuviera hecho de pétalos,

y soplarlo sobre el niño inocente.

Soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante,

del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado”.

De este modo sigue la polémica en torno a los festivales luego de que Milei visitara día atrás Jesús María, donde fue ovacionado por una multitud y cantó “Amor salvaje” junto a Oscar “El Chaqueño” Palavecino.

Senadora cordobesa invitó a Milei a la Fiesta Nacional del Trigo en Leones

Después de ese evento el presidente fue invitado a la Fiesta Nacional del Trigo que se realizará del 12 al 15 de febrero en la ciudad de Leones.

Su intendente, Fabián Francioni, expresó al tomar conocimiento de la posible visita severas críticas al primer mandatario al que calificó de “payaso” que “no le envía un solo peso a Córdoba”.

Milei tuvo su “baño de masas”, confirmó la conexión con Córdoba y fortalece a Bornoroni rumbo a 2027

El poema

Abrir el corazón

arrojar la primera piedra

no es lo mismo que hacerla mi primera pregunta.

Hoy necesito que nos miremos dentro

que miremos en dónde estuvimos

cuando esta patria que es una herida

que va del norte al sur de los olvidos

Envejece el niño tirado en la vereda.

Pero regresen las rondas que hombres y mujeres construyen

para derrotar sin pausas a la muerte.

Esta plaza en Cosquín, este pueblo

es un ejemplo de lucha, identidad y resistencia.

Hoy debo confesar que he traicionado

más de una vez lo que pensaba.

Que arrojé contra el espejo una piedra

y se quebró mi corazón.

Porque vi arrugas y sombras en mi rostro

y me vi en los restos del espejo sollozando.

He sido conmigo tan exigente como soy con los demás

uno falta el respeto a los que nos sostienen.

Si es con el hijo pareciera que tenemos el derecho a levantar la voz,

humillar sus primeros pasos y después intentar lavar la culpa

cuando lo acariciamos o ponemos en sus manitos una moneda.

Y si es con la mujer que es cómplice y amante y es torrente,

y es madre, y es música y es sosiego y es ternura, y digo más:

palabra inteligente, remolino, quietud, desasosiego.

¿No hemos sido con ella más de una vez intolerantes,

por no decir soberbios, atrevidos, machistas, ordinarios, mentirosos?

Abrir el corazón como si estuviera hecho de pétalos,

y soplarlo sobre el niño inocente.

Soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante,

del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado.

Abrir el corazón, que pasen los ríos con sus sueños de peces,

y pasen las abuelas, y pasen los travestis, y pase el indignado y pase el diferente,

y pase la calesita con todos sus caballos.

Y al último pasemos nosotros a cara descubierta.

Hoy quiero caminar sin sentirme culpable

de no haber hecho lo que tenía que hacer.

Mirar a los ojos a la mujer que amo

y pedirle perdón por tanta furia de papel que llevo adentro.

Mirar a los amigos y abrazarlos

sentir que juntos prolongamos el sueño de sabernos más limpios.

de saber que es posible compartir secretos y romper murallas.

Sentir que la poesía viene de la rosa más simple del planeta,

que la palabra amor aplasta al poderoso y salva al desahuciado.

Abrir el corazón, impedir la injusticia,

y no se desmorone Dios sobre la cruz del Hijo.

Arrojar la piedra es hacernos la primera pregunta

y también darnos la primera respuesta.

¿He amado al otro como a mí mismo?

¿He sido lo que soy o lo que imagino?

¿He compartido el pan, mis alegrías?

Que lo que diga hoy en esta plaza

no sea el rostro de Judas que aún sigue traicionando

la voz que lo ha salvado.

Abrir el corazón y no arrojar la primera piedra.

Esa es la cosa, abrir el corazón.

Fuente: Canal 10