Milei tuvo su “baño de masas”, confirmó la conexión con Córdoba y fortalece a Bornoroni rumbo a 2027

La escena fue tan inusual como elocuente. En pleno Festival de Jesús María, Javier Milei subió al escenario, cantó junto al Chaqueño Palavecino y aprovechó el micrófono para agradecerle a Córdoba el respaldo electoral que, según sus propias palabras, lo ayudó a llegar a la Presidencia.

El dato no es menor y aunque tiene dos antecedentes —Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017, cuando la popularidad de ambos estaba por las nubes— vale remarcar que la conexión que logró Milei con el público reunido en la noche festivalera más concurrida de esta edición es digna de análisis.

Tal como se había anticipado, el mandatario viajó especialmente para participar de la edición número 60 del tradicional evento folklórico. Su ingreso al predio fue recibido con una ovación y un dato que no pasó desapercibido: en uno de los carteles apareció el nombre de Milei bajo un fondo violeta, como si se tratara de un evento partidario. Mientras, sobre el escenario el Chaqueño Palavecino cerraba una de sus interpretaciones. Apenas terminó la canción, el artista le dio la bienvenida y Milei le pidió interpretar uno de sus clásicos: Amor salvaje.

De Loredo marca agenda en Jesús María y se posiciona para 2027 en la previa de Milei

Antes de animarse a cantar, Milei tomó la palabra y destacó el peso simbólico del festival. Agradeció a los organizadores y subrayó que Jesús María “nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”. Pero el momento más político llegó enseguida.

“¿Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba, que me ayudó a ser presidente?”, dijo el jefe de Estado, desatando aplausos entre el público. Y completó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas, quiero darles las gracias”.

Abajo del escenario se jugó fuerte

Mientras arriba del escenario Milei confirmaba que su relación con Córdoba sigue firme, abajo las señales políticas no dejaron ningún tipo de dudas, sólo algunas preguntas que se irán develando con el paso de los meses rumbo a 2027. Por lo pronto, Gabriel Bornoroni es quien tiene el control del sello y de las decisiones que La Libertad Avanza toma en Córdoba. Poco importan las críticas de algunos dirigentes, caso Verónica Sikora, sobre la poca apertura del partido del empresario estacionero: el joystick violeta en Córdoba es propiedad de Bornoroni con el aval de Karina Milei.

La hermana del presidente no estuvo presente en Jesús María (hoy por hoy la única funcionaria libertaria que hoy podría recibir alguna reprobación pública), pero sí estuvieron Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, quien sigue teniendo el mismo protagonismo en las sombras que desde el inicio de la administración Milei.

Bornoroni se reservó el derecho de invitar a los suyos y allí se destacó la presencia de Daniel Juez, en representación de su hermano, quien se encuentra de vacaciones. La sintonía Bornoroni–Juez sigue fina y desde el entorno de ambos se encargan de remarcar que no es momento de hablar de candidaturas sino de fortalecer el espacio para enfrentar al peronismo de Llaryora en el 2027.

Córdoba en off: Doma, Folklore, candidaturas y alguna puñalada anunciada

Desde un palco siguieron la performance del presidente Gabriel Roca (mano derecha de Bornoroni), Luis Picat, encargado de cursar la invitación al presidente a través de Martín Menem, Soledad Carrizo, Laura Rodríguez Machado, Belén Avico, Laura Soldano, Carmen Álvarez y Cecilia Ibañez, una de las diputadas que formó parte de un polémico viaje de congresales libertarios a China. También estuvo presente el intendente de Jesús María, Federico Zárate, quien en la noche del jueves había posado con el radical De Loredo.

En cambio, las diferencias con Rodrigo de Loredo son marcadas en todo sentido: consideran que se lanzó muy pronto a la pelea por la gobernación y que esa decisión sólo beneficia a Llaryora. Es más: las fuentes libertarias consultadas por Perfil Córdoba se encargaron de remarcar que hoy por hoy De Loredo “no le suma nada al espacio libertario”. “Rodrigo nunca estuvo en realidad. Votó casi siempre en contra y no terminó de definir si acompañaba o no”, señalan.

Y añaden un dato con peso en lo electoral: “El 80 por ciento de los radicales ya es votante de LLA. Y es imposible que eso se revierta, porque los dirigentes no saben cómo llegarles a los radicales, no hay un mensaje claro. En el caso de Córdoba sólo críticas a Llaryora. Es muy poco. La mayoría de los dirigentes radicales hoy aparecen como una mala copia de los libertarios”.