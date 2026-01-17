La jornada del sábado estará marcada por un incremento de la temperatura en el centro del país, afectando especialmente a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones de estabilidad inicial en la región metropolitana, aunque persistirán alertas por tormentas fuertes y ráfagas de viento en sectores del centro y norte argentino, con fenómenos localmente intensos.

Clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este sábado

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una temperatura mínima de 22°C y una máxima que trepará hasta los 36°C. El cielo permanecerá mayormente despejado durante gran parte del día, con un índice UV extremadamente alto. En la Provincia de Buenos Aires, el ambiente será caluroso y húmedo, con vientos moderados del sector noreste que podrían presentar ráfagas nocturnas.

En la Costa Atlántica bonaerense, las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C y 30°C en localidades como Pinamar y Villa Gesell. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en esta zona se prevén vientos del sector norte con posibles ráfagas que podrían superar los 40 km/h. Se recomienda a los turistas evitar la exposición solar en horas pico debido al elevado nivel de radiación previsto para este sábado.

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región central, específicamente en Córdoba, se anticipa una mínima de 22°C y una máxima de 34°C. Durante la noche, el Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas con ráfagas de hasta 59 km/h provenientes del sur. Existe una alerta vigente por tormentas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en sectores del centro y norte de la República Argentina.

Para el norte del país, provincias como Misiones registrarán nubosidad variable con chaparrones aislados hacia la tarde. Las temperaturas en Posadas se situarán entre los 24°C y 31°C bajo advertencia amarilla. "Se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas" (Servicio Meteorológico Nacional, Alertas Meteorológicas, 16 de enero de 2026), afectando también a Chaco, Formosa, Jujuy y Salta.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El domingo 18 de enero se producirá un leve descenso térmico en la Capital Federal. La temperatura mínima se ubicará en 18°C y la máxima alcanzará los 28°C, con cielo parcialmente nublado. Se mantendrán ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante toda la jornada, aunque la probabilidad de precipitaciones será baja, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre en gran parte del AMBA.

Para el inicio de la próxima semana, el lunes 19 de enero se espera un marcado descenso en las marcas térmicas mínimas, llegando a los 15°C en algunas zonas centrales. El martes 20 la temperatura máxima comenzará a subir nuevamente hasta los 27°C, consolidando una tendencia de ascenso gradual. Hacia el miércoles 21 y jueves 22 de enero, el termómetro volverá a superar los 30°C en Buenos Aires.

