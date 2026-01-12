Córdoba en el frente del fuego en Chubut: brigadistas combaten uno de los peores incendios de los últimos 20 años

Brigadistas de Córdoba continúan trabajando en la Comarca Andina de Chubut, en el epicentro de los incendios forestales que afectan a la provincia desde hace varios días y que ya consumieron alrededor de 12 mil hectáreas. El operativo se concentra en la zona de El Maitén, cerca de la Ruta Provincial 70, con la participación del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y la Agrupación Serrana de Bomberos.

Las tareas se realizan en un territorio hostil, de pendientes pronunciadas y vegetación de altura, donde el viento, el calor y la baja humedad complican cada maniobra. “Son jornadas extenuantes, porque el epicentro se encuentra en Epuyén, justo donde estoy. La lluvia ayudó a contener la zona, pero todavía permanecen numerosos puntos calientes”, explicó desde el lugar Roberto Schneider, secretario de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia.

Schneider confirmó que los brigadistas cordobeses están trabajando en El Maitén, a unos 30 kilómetros al este de Epuyén. El tipo de tareas que realizan es combinar ataques directos e indirectos contra el fuego. “La misión de los bomberos de Córdoba es la que define la mesa de operaciones. En este caso era enfriar la zona del Maitén y abrir brechas”, dijo, y precisó: “Las brechas son cortafuegos. Se abre con herramientas de zapa y con motosierras para sacar la vegetación y que el fuego no pueda avanzar. Eso es lo que se llama ataque indirecto”.

También se realizan ataques directos con equipamiento especial. “Usamos las motobombas WIC de alta presión que compró el Gobierno de Córdoba el año pasado; algunos bomberos las llevan en la espalda como mochilas y otros manejan las mangueras”, explicó. Según relató, estas mangueras pueden extenderse “hasta cinco o seis kilómetros desde la fuente de agua”, lo que permite combatir focos en zonas de difícil acceso.

Panorama climático

“Ayer llovió, pero no lo suficiente para apagar el incendio. Hoy subieron la temperatura y el viento, lo que reduce la humedad y hace que toda la vegetación está completamente seca”. Schneider precisó que se encuentran con una temperatura de 20 grados y un viento que supera los 30 kilómetros por hora, lo que complica la situación.

“Hay troncos muy grandes que se han quemado y que siguen echando humo. Y si están calientes pueden generar más incendios”, explicó, y sostuvo que aún falta mucho para declarar extinguido el fuego. De acuerdo a los datos oficiales, las autoridades de la provincia de Chubut están hablando de aproximadamente 12 mil hectáreas. "Es uno de los peores desastres en los últimos 20 años”.

Los brigadistas cordobeses permanecerán en la zona por al menos 10 días de trabajo efectivo, que se extienden a unos 12 o 13 contando los traslados. Pese a las condiciones extremas, el personal se encuentra en buen estado. "De parte de los bomberos de Córdoba y del personal de ETAC no seregistró ningún herido", aseguró.

Además, destacó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial señalando que “todos los días nos está llamando el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero. Eso le da mucho aliento a los bomberos jóvenes, muchos de 22 o 23 años". En la misma línea, subrayó el respaldo de la comunidad cordobesa. “La bienvenida de la gente y la alegría cuando ven a los bomberos es impresionante. Los mensajes de aliento de los vecinos de Córdoba son clave para no bajar los brazos y seguir con fuerza”.