Festival de Folclore en el Agua: Villa del Rosario celebró tres noches históricas y ya palpita los 60 años

Con más de 27 mil personas, combinó una fuerte apuesta tecnológica y una grilla de primer nivel. El tradicional festival cordobés cerró una edición récord.

Festival Folklore en el Agua
Festival Folklore en el Agua | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

El Festival Nacional de Folclore en el Agua, uno de los eventos culturales más tradicionales de Córdoba, cerró en Villa del Rosario una edición que convocó a más de 27 mil personas a lo largo de tres noches y consolidó su proyección rumbo a los 60 años de historia, con 58 ediciones ininterrumpidas.

La edición 2026 estuvo marcada por una reorganización integral del predio, que mejoró la circulación del público y el vínculo con el escenario mayor “Enrique Manzotti”. A eso se sumó una inversión tecnológica que incluyó más de 200 metros cuadrados de pantallas LED, sonido de última generación y el marco natural del río Xanaes como parte central de la puesta escénica.

Diego Carballo, intendente de Villa del Rosario

Noche por noche del Festival

Viernes: regreso del Chaqueño y predio colmado

La primera noche fue la de mayor convocatoria. El regreso del Chaqueño Palavecino, tras 11 años sin presentarse en el festival, y la actuación de Loco Amato marcaron una jornada que se extendió hasta la madrugada.

La apertura estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Folclore, Omar Bianco, Yanarkas, Amatierra y la Academia de Folklore “La Chacana”, con una grilla que combinó artistas locales y regionales.

Chaqueño Palavecino en el Festival de Folklore en el Agua

Sábado: tradición y cruce generacional

El sábado reafirmó el perfil federal del festival. Luego de las actuaciones de Raúl Funes, Magalí Rosales, Walter Valles y la Academia de Danzas “Esencia Joven”, el momento central llegó con Los Manseros Santiagueños, en una presentación que conectó distintas generaciones del público.

Los Palmeras con el intendente de Villa del Rosario

El cierre estuvo a cargo de Los Palmeras, que se presentaron por primera vez en Villa del Rosario y le dieron al festival una de sus noches más convocantes.

Domingo: la Noche del Pueblo

La jornada de cierre, conocida como la Noche del Pueblo, estuvo protagonizada por artistas y espacios culturales locales. El Taller del Adulto Mayor “Nunca es Tarde”, DL Folklore, Carolina Sarmiento, Los de la Ribera y la Escuela Municipal de Folclore formaron parte de la programación.

Como números centrales se presentaron Demi Carabajal y Ceibo, ante cerca de 9 mil personas. El cierre estuvo a cargo del Dúo Arias Cáceres. La conducción fue de Javier Hongn y Leonardo Varela, con animación de Mati Guerrero y musicalización de DJ Lucas Rodríguez.

El patio gastronómico y la feria de emprendedores acompañaron las tres jornadas y volvieron a posicionarse como espacios complementarios del festival, con impacto en la actividad cultural y económica de la ciudad y la región.

Tras el cierre de las tres noches principales, la organización confirmó una noche extra el 23, con la presentación de Q’ Lokura, como broche final de la edición 2026.

