Festival de Folclore en el Agua: Villa del Rosario celebró tres noches históricas y ya palpita los 60 años

El Festival Nacional de Folclore en el Agua, uno de los eventos culturales más tradicionales de Córdoba, cerró en Villa del Rosario una edición que convocó a más de 27 mil personas a lo largo de tres noches y consolidó su proyección rumbo a los 60 años de historia, con 58 ediciones ininterrumpidas.

La edición 2026 estuvo marcada por una reorganización integral del predio, que mejoró la circulación del público y el vínculo con el escenario mayor “Enrique Manzotti”. A eso se sumó una inversión tecnológica que incluyó más de 200 metros cuadrados de pantallas LED, sonido de última generación y el marco natural del río Xanaes como parte central de la puesta escénica.

Noche por noche del Festival

Viernes: regreso del Chaqueño y predio colmado

La primera noche fue la de mayor convocatoria. El regreso del Chaqueño Palavecino, tras 11 años sin presentarse en el festival, y la actuación de Loco Amato marcaron una jornada que se extendió hasta la madrugada.

La apertura estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Folclore, Omar Bianco, Yanarkas, Amatierra y la Academia de Folklore “La Chacana”, con una grilla que combinó artistas locales y regionales.

Sábado: tradición y cruce generacional

El sábado reafirmó el perfil federal del festival. Luego de las actuaciones de Raúl Funes, Magalí Rosales, Walter Valles y la Academia de Danzas “Esencia Joven”, el momento central llegó con Los Manseros Santiagueños, en una presentación que conectó distintas generaciones del público.

El cierre estuvo a cargo de Los Palmeras, que se presentaron por primera vez en Villa del Rosario y le dieron al festival una de sus noches más convocantes.

Domingo: la Noche del Pueblo

La jornada de cierre, conocida como la Noche del Pueblo, estuvo protagonizada por artistas y espacios culturales locales. El Taller del Adulto Mayor “Nunca es Tarde”, DL Folklore, Carolina Sarmiento, Los de la Ribera y la Escuela Municipal de Folclore formaron parte de la programación.

Como números centrales se presentaron Demi Carabajal y Ceibo, ante cerca de 9 mil personas. El cierre estuvo a cargo del Dúo Arias Cáceres. La conducción fue de Javier Hongn y Leonardo Varela, con animación de Mati Guerrero y musicalización de DJ Lucas Rodríguez.

El patio gastronómico y la feria de emprendedores acompañaron las tres jornadas y volvieron a posicionarse como espacios complementarios del festival, con impacto en la actividad cultural y económica de la ciudad y la región.

Tras el cierre de las tres noches principales, la organización confirmó una noche extra el 23, con la presentación de Q’ Lokura, como broche final de la edición 2026.