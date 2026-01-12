Un violento intento de asalto en un depósito de huevos ubicado en el barrio porteño de Parque Avellaneda terminó con un delincuente baleado por un oficial de la Policía Bonaerense retirado, que trabaja en el lugar. El ladrón herido debió ser trasladado a un hospital, donde permanece internado, mientras que sus dos cómplices se dieron a la fuga.

El hecho tuvo lugar en un galpón situado sobre la colectora de la autopista Dellepiane al 3900, casi esquina Zinny. Los empleados estaban realizando tareas de carga y descarga de maples de huevos, cuando fueron sorprendidos por un grupo de al menos tres hombres armados que bajaron de un automóvil gris.

Persecución de película en Morón: robaron un auto, volcaron a los tiros contra la policía y lograron escapar

“¡La conc** de tu hermana, dame la plata!”, se escuchó gritar a uno de los ladrones durante la secuencia, que quedó captada por una cámara de seguridad que se encuentra en el interior del depósito. En ese momento, el ex agente fue abordado desde atrás por uno de ellos, pero realizó una maniobra para quitarla el arma y buscar reducirlo.

El delincuente logró recuperar la pistola y salió corriendo; sin embargo, el ex integrante de las fuerzas de seguridad se lavantó rápidamente y efectuó una detonación. Luego, observó que otro de los asaltantes le estaba apuntando a sus compañeros, quienes trataban de esconderse detrás de una fila de palets de madera, y le disparó en la zona del abdomen.

El sospechoso cayó entre los maples de huevos y le suplicó que no le siga tirando. “Ya fue, ya está, me rompiste la panza, hermano”, alcanzó a decir mientras yacía en el piso. "Ya fue loco, ya está", insistió resignado.

Según trascendió, el policía retirado forma parte del personal de seguridad del depósito y utilizó un arma particular. Tras una serie de llamados al número de emergencias 911, llegaron al galpón efectivos de la Comisaría Vecinal 9C, que solicitaron una ambulancia al SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias).

Dos ladrones prófugos

El lugar de almacenamiento afectado está ubicado a pocos metros del distribuidor que une las autopistas Dellepiane, Héctor Cámpora y Perito Moreno. Los otros dos hombres que acompañaban al ladrón que resultó herido se dieron a la fuga en el vehículo gris y, al cierre de esta nota, permanecen prófugos.

El asaltante abatido fue trasladado hasta el Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, de Villa Lugano. De acuerdo a lo consignado por el medio AN Digital, quedó internado sin riesgo de vida.

FP