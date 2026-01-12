el mensaje de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

La exprimera dama, Juliana Awada, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar el fin de su relación con Mauricio Macri, luego de que trascendiera la noticia del fin de su matrimonio tras 15 años de relación.

Mediante un mensaje corto, la empresaria confirmó que la pareja se encuentra en el cierre de una relación que marcó una era en la escena política. Awada eligió las historias de su red social para ponerle palabras a la situación sentimental que atraviesa.

El anticipo de PERFIL sobre la crisis matrimonial entre Macri y Awada

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su descargo, la exprimera dama enfatizó la necesidad de resguardar el ámbito privado en un momento de sensibilidad. "Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, escribió.

"Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma", expresó Awada, confirmando así el cese de la convivencia y el inicio de una nueva etapa personal para ambos.

El mensaje de Juliana Awada en Instagram

El mensaje de la empresaria no solo sirvió para ratificar la ruptura, sino también para anunciar un retiro temporal de la exposición digital. Con un cierre afectuoso, agradeció a quienes la han seguido durante todos estos años: "Gracias por acompañar desde el mismo lugar", concluyó.

Luciano Castro rompió el silencio tras la infidelidad a Griselda Siciliani: "Me siento patético"

El entorno de la pareja insistió en que la ruptura se dio en excelentes términos y que la prioridad absoluta es el bienestar de su hija en común, Antonia, de 14 años. Esta pausa en las redes sociales marca el inicio de un proceso de perfil bajo y lejos de las cámaras que la acompañan desde su casamiento en 2010.

De acuerdo con versiones recogidas en el entorno de la expareja, la separación habría sido el resultado de una evaluación prolongada, iniciada tras una crisis que se habría manifestado a mediados de 2024. Desde entonces, Macri y Awada habrían optado por manejar la situación con bajo perfil, priorizando el cuidado familiar y evitando exposiciones públicas innecesarias.

BGD/ML