El anticipo de PERFIL sobre la crisis matrimonial entre Macri y Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron poner fin a su relación luego de más de 15 años juntos. La separación fue acordada de común acuerdo antes de fin de año, aunque ambos resolvieron atravesar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en familia, según confirmaron allegados a la pareja.

La información había sido anticipada por PERFIL, publicada en el marco de la temporada social de Punta del Este, donde comenzó a circular con fuerza entre empresarios y dirigentes del llamado “círculo rojo” la versión de una crisis profunda en el matrimonio del ex presidente.

Macri y Awada se conocieron en 2009, cuando él era jefe de Gobierno porteño y ella empresaria textil. Un año después, el 16 de noviembre de 2010, se casaron por civil en una ceremonia realizada en Costa Salguero, con más de 400 invitados. De esa unión nació Antonia, hoy de 14 años.

El anticipo en Punta del Este

Según relató PERFIL, la versión de la separación comenzó a tomar cuerpo durante la inauguración de un restaurante en el Club de los Balleneros, en Punta del Este, un espacio habitual de reunión para empresarios cercanos al exmandatario. Allí, en conversaciones informales, varios de los hombres de mayor confianza de Macri coincidían en que el vínculo con Awada “no atravesaba su mejor momento”.

“Unos anticipaban un break, otros hablaban de rupturas más extremas y había quienes señalaban, con menos dramatismo, que hacía pocas noches los habían visto entrar juntos de la mano al Malba”, escribió el periodista Roberto García. Sin embargo, el clima general era de desgaste prolongado, definido por uno de los asistentes como “la comezón del séptimo año, con atraso”.

Entre las interpretaciones que circularon, se mencionaron los viajes separados, la anticipada partida de Awada a preparar la casa familiar en Cumelén y la intensa agenda internacional de Macri, abocado a proyectos empresariales junto a su entorno más cercano.

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que la separación fue el resultado de un proceso largo, conversado y sin conflictos públicos. En ese marco, ambos resolvieron preservar la intimidad familiar y priorizar el bienestar de su hija, motivo por el cual compartieron las fiestas de fin de año pese a la decisión ya tomada.

En los mismos términos se expresaron allegados al exmandatario y a la ex primera dama, quienes remarcaron que la ruptura no estuvo atravesada por episodios abruptos, sino por un desgaste paulatino de la relación.

Por el momento, ni Macri ni Awada realizaron declaraciones públicas sobre la separación. Mientras tanto, el expresidente tiene previsto retomar su agenda internacional en las próximas semanas, y Awada continúa instalada entre Uruguay y la Argentina, enfocada en su vida familiar y personal.

La confirmación de la ruptura termina así de darle forma pública a un proceso que, como anticipó PERFIL, ya se comentaba en voz baja en los ámbitos donde se mueve el poder.

