Habíamos anticipado que el entrenador argentino Luis Zubeldía, de 44 años y actualmente en Fluminense, sería sometido este sábado a una operación cardíaca que el club carioca detalló como "programada". Y en horas de la noche de este sábado se informó desde Brasil que el reconocido DT "se sometió a una angioplastia con stent, el procedimiento fue exitoso, pero el regreso a sus funciones se ha extendido hasta 15 días".

"Le deseamos una excelente recuperación, Profe!", cerró el breve posteo de Fluminense sobre el tema, que en su anticipo el día anterior no había mencionado que tipo de problema cardíaco afectaba a Zubeldía ni detalles de su cirugía.

A dos días de cumplir 45 años, lo hará este martes 13 de enero, Zubeldía debió pasar por el quirófano y en el aviso de esa intervención Fluminense había puesto en duda que estuviera en el debut del equipo en el campeonato brasileño, que será el próximo miércoles 14 de enero ante Madureira. Allí se indicó también si los controles posteriores indican la necesidad de un tratamiento adicional, el técnico argentino "guardaría reposo durante siete días", pero la nota de este sábado confirmó que finalmente serán dos semanas las que Zubeldía permanecerá en tareas de su recuperación.

Zubeldía había iniciado la pretemporada el 2 de enero con un primer grupo de futbolistas, entre los que se encontraban Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana, Jemmes y varios juveniles surgidos de Xerém. El jueves 8 se incorporó el plantel principal, completando el trabajo planificado en dos etapas.

El entrenador argentino asumió en Fluminense a fines de septiembre tras su salida de São Paulo. Desde entonces dirigió 18 partidos, con un balance de 11 victorias, tres empates y cuatro derrotas, logrando la clasificación directa a la Copa Libertadores y el acceso a las semifinales de la Copa de Brasil. En enero, el Flu afrontará cuatro partidos por la Taça Guanabara antes del inicio del Brasileirao, programado para el 28 de enero frente a Gremio. Además, el club integrará el Bombo 1 en el sorteo de la próxima Libertadores, que se realizará el 18 de marzo.

HB